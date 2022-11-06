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00:16 (мск), источник: ТАСС

Матч «Ростов» — «Динамо» и еще две игры завершат программу 16-го тура РПЛ

Также в воскресенье «Урал» примет «Локомотив», «Торпедо» на своем поле сыграет с «Крыльями Советов».

Динамо
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Торпедо
Крылья Советов
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ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Ростов» в воскресенье дома сыграет против московского «Динамо» в матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на «Ростов-Арене» и начнется в 19:00 мск.

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 16, 6.11.2022, 19:00

Ростов-Динамо-

«Ростов» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 15 матчах. Столько же очков у московского ЦСКА, который сыграл на одну игру больше, армейцы обходят ростовчан по дополнительным показателям. «Динамо» идет на шестой строчке с 26 очками.

«Ростов» и «Динамо» встречаются в четвертый раз в этом сезоне. В первом круге РПЛ команды сыграли вничью (1:1), а в Фонбет — Кубке России «Ростов» у себя дома одержал победу (2:0), после чего «Динамо» взяло реванш в Москве (3:1). Всего в рамках РПЛ команды встречались 55 раз, ростовчане одержали 19 побед, динамовцы — 24, 12 встреч завершились вничью.

«Динамо» и «Ростов» подошли к матчу практически в оптимальных составах. У москвичей игру пропустит полузащитник Лука Гагнидзе, у «Ростова» все ведущие футболисты будут готовы выйти на поле.

«Локомотив» постарается оторваться от зоны вылета

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 16, 6.11.2022, 14:00

Урал-Локомотив-

Откроет программу игрового дня встреча в Екатеринбурге между местным «Уралом» и московским «Локомотивом». Железнодорожники проиграли семь из восьми последних матчей в РПЛ, а «Урал» одержал четыре победы в последних пяти встречах. «Локомотив» идет в зоне переходных матчей за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне, занимая 14-е место в турнирной таблице и имея в активе 12 очков, а «Урал» идет на 10-й позиции, набрав 17 очков. Предыдущий их матч завершился победой «Урала» со счетом 4:2.

«Локомотиву» из-за травм не смогут помочь защитник Лукас Фассон и полузащитник Рифат Жемалетдинов. У «Урала» по той же причине не сыграет трехкратный чемпион России полузащитник Олег Шатов. Встреча начнется в 14:00 в мск.

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 16, 6.11.2022, 16:30

Торпедо-Крылья Советов-

Также в воскресенье в Москве сыграют столичное «Торпедо» и самарские «Крылья Советов». Хозяева занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 6 очков, «Крылья Советов» идут на 11-й строчке, набрав 17 очков. Последний матч между этими командами завершился вничью со счетом 1:1.

Из-за травм у «Торпедо» встречу пропустят вратарь Виталий Ботнарь и чемпион России защитник Илья Кутепов. Матч начнется в 16:30 мск.

В субботу «Сочи» дома сыграл вничью с московским «Спартаком» (1:1), грозненский «Ахмат» нанес лидеру чемпионата петербургскому «Зениту» первое поражение в сезоне (2:1), а ЦСКА дома уступил клубу «Пари Нижний Новгород» (0:1). В пятницу «Химки» обыграли «Оренбург» (2:0).

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