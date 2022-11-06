Семак отменил выходной для игроков «Зенита» после 1:2 от «Ахмата»
У игроков «Зенита» не будет выходного после поражения от «Ахмата» (1:2) в 16-м туре Мир РПЛ.
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У игроков «Зенита» не будет выходного после поражения от «Ахмата» (1:2) в 16-м туре Мир РПЛ.
Как пишет Bobsoccer.ru, главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак отменил выходной, запланированный на воскресенье. Сегодня на базе «Зенита» запланирован сбор команды.
Вчера «Зенит» потерпел первое поражение в этом розыгрыше Мир РПЛ. Команда дома дважды пропустила от «Ахмата» к 8-й минуте игры.