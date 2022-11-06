Семак отменил выходной для игроков «Зенита» после 1:2 от «Ахмата»

Семак отменил выходной для игроков «Зенита» после 1:2 от «Ахмата»

У игроков «Зенита» не будет выходного после поражения от «Ахмата» (1:2) в 16-м туре Мир РПЛ.