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14:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Хабиб Нурмагомедов предлагал президенту «ПСЖ» обратить внимание на Дениса Макарова

Генеральный директор Eagles Sports Management Магомед Магомедов рассказал, как владелец компании, известный боец ММА Хабиб Нурмагомедов предлагал владельцу «Пари Сен-Жермен» оценить игру полузащитника Дениса Макарова.

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Источник: РИА "Новости"

«Хабиб реально любит футбол больше, чем, наверное, весь остальной спорт. Даже сейчас на тяжёлых сборах в Дубае мы находили время для футбола в таком графике, когда через неделю очень важный бой твоего воспитанника и друга.

В прошлом году был матч “Рубин” — “Зенит”, и Хабибу так понравилась игра Макарова, что после гола Дениса он набрал президенту “ПСЖ” и сказал: “Посмотрите на этого молодого Ди Марию”. Хабиб переживает за наших парней, он очень любит футбол. А с Макаровым я их познакомил через пару месяцев после той истории», — приводит слова Магомедова «Матч ТВ».

В 2021 году Макаров, выступавший тогда за «Рубин», забил победный гол в ворота «Зенита» на последних минутах встречи: полузащитник несколько раз обыграл двух защитников питерцев, а затем нанёс точный удар в дальний угол ворот. Этот гол был признан лучшим в сезоне.

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