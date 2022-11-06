Хабиб Нурмагомедов предлагал президенту «ПСЖ» обратить внимание на Дениса Макарова

«Хабиб реально любит футбол больше, чем, наверное, весь остальной спорт. Даже сейчас на тяжёлых сборах в Дубае мы находили время для футбола в таком графике, когда через неделю очень важный бой твоего воспитанника и друга.



В прошлом году был матч “Рубин” — “Зенит”, и Хабибу так понравилась игра Макарова, что после гола Дениса он набрал президенту “ПСЖ” и сказал: “Посмотрите на этого молодого Ди Марию”. Хабиб переживает за наших парней, он очень любит футбол. А с Макаровым я их познакомил через пару месяцев после той истории», — приводит слова Магомедова «Матч ТВ».