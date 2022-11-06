Дзюба может продолжить карьеру в «Торпедо»
По информации Sport24, нападающий Артем Дзюба может продолжить карьеру в московском «Торпедо».
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По информации Sport24, нападающий Артем Дзюба может продолжить карьеру в московском «Торпедо».
До перехода в «Адана Демирспор» в августе этого года у 34-летнего футболиста были предложения от «Торпедо» и «Оренбурга». Московский клуб до сих пор заинтересован в подписании форварда и уже начал переговоры с его представителями.
В воскресенье стало известно, что Дзюба расторг контракт с турецким клубом из-за задержек по зарплате. Россиянин провел за «Адана Демирспор» 5 матчей (220 минут) и забил 1 гол.