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15:49 (мск), источник: Sport24

Дзюба может продолжить карьеру в «Торпедо»

По информации Sport24, нападающий Артем Дзюба может продолжить карьеру в московском «Торпедо».

ТорпедоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Sport24

До перехода в «Адана Демирспор» в августе этого года у 34-летнего футболиста были предложения от «Торпедо» и «Оренбурга». Московский клуб до сих пор заинтересован в подписании форварда и уже начал переговоры с его представителями.

В воскресенье стало известно, что Дзюба расторг контракт с турецким клубом из-за задержек по зарплате. Россиянин провел за «Адана Демирспор» 5 матчей (220 минут) и забил 1 гол.

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