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14:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» вывел защитника Чистякова из основного состава команды

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб вывел защитника Дмитрия Чистякова из основного состава команды.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В субботу, 5 ноября команда из Санкт-Петербурга проиграла «Ахмату» (1:2) в матче 16-го тура РПЛ. Ошибка Чистякова привела ко второму мячу в ворота «Зенита». Поражение от грозненцев стало первым для сине-бело-голубых в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

После матча с «Ахматом» Медведев раскритиковал Чистякова, намекнул на возможный уход футболиста из клуба и заявил, что ему предстоит провести «серьезный разговор» с защитником.

«Состоялся ли разговор с Чистяковым? Состоялся архисерьезный, принципиальный, мужской разговор. Дмитрий Чистяков выведен из основного состава команды», — цитирует matchtv.ru Медведева.

Чистяков выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 9 матчах и не отличился результативными действиями.

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