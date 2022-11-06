«Зенит» вывел защитника Чистякова из основного состава команды
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб вывел защитника Дмитрия Чистякова из основного состава команды.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб вывел защитника Дмитрия Чистякова из основного состава команды.
В субботу, 5 ноября команда из Санкт-Петербурга проиграла «Ахмату» (1:2) в матче 16-го тура РПЛ. Ошибка Чистякова привела ко второму мячу в ворота «Зенита». Поражение от грозненцев стало первым для сине-бело-голубых в нынешнем розыгрыше чемпионата России.
После матча с «Ахматом» Медведев раскритиковал Чистякова, намекнул на возможный уход футболиста из клуба и заявил, что ему предстоит провести «серьезный разговор» с защитником.
«Состоялся ли разговор с Чистяковым? Состоялся архисерьезный, принципиальный, мужской разговор. Дмитрий Чистяков выведен из основного состава команды», — цитирует matchtv.ru Медведева.
Чистяков выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 9 матчах и не отличился результативными действиями.