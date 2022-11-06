Текущие события
Футбол. Премьер-лига
16:30
Торпедо
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетико
Эспаньол
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Динамо Мх
Рубин
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Челси
Арсенал
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лорьян
ПСЖ
11
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Акрон
Велес
20
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Родина
Волга
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Болонья
Торино
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Клермон Фут
Монпелье
Футбол. Зарубежный
17:00
Ницца
Брест
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Нант
Футбол. Зарубежный
17:00
Тулуза
Монако
Футбол. Зарубежный
17:00
Монца
Верона
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Фиорентина
Футбол. Первый дивизион
17:00
Балтика
Алания
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Арсенал
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Унион Б
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал Сосьедад
Валенсия
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Локомотив
22
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Волгарь
02
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Динамо
Футбол. Зарубежный
19:05
Лилль
Ренн
Футбол. Зарубежный
19:30
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
19:30
Фрайбург
Кельн
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Кубань
21
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Лацио
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Мальорка
Футбол. Первый дивизион
12:00
Уфа
Нефтехимик
00
Футбол. Зарубежный
22:45
Марсель
Лион
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Интер
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Шинник
31
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Севилья
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
14:00
Урал
Локомотив
22
5.11
ЦСКА
Нижний Новгород
01
5.11
Зенит
Ахмат
12
5.11
Факел
Краснодар
33
5.11
Сочи
Спартак
11
4.11
Химки
Оренбург
20
30.10
Краснодар
Зенит
01
30.10
Спартак
Торпедо
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Урал» упустил победу над «Локомотивом» из-за автогола Филипенко на 90+6-й минуте

«Урал» сыграл вничью с «Локомотивом» на своем поле в матче 16-го тура РПЛ — 2:2.

Урал
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Полузащитник гостей Антон Миранчук открыл счет на 16-й минуте. Хавбек хозяев Юрий Газинский сравнял его на 67-й минуте. Затем защитник екатеринбуржцев Егор Филипенко вывел свою команду вперед на 90-й минуте, но 6 минут спустя отправил мяч в свои ворота.

«Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России с 18 очками. Команда Виктора Гончаренко продлила свою серию без поражений в РПЛ до 6 матчей подряд.

«Локомотив» идет на 14-й строчке с 13 очками.

Читайте также
Урал
2:2
Первый тайм: 0:1
Локомотив
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь