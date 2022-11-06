Василий Уткин отреагировал на возможный переход Артёма Дзюбы в «Торпедо»

«Переговоры “Торпедо” с Дзюбой — отличная новость. Не то чтоб я скучал. Но “Торпедо” — это команда, которую надо тащить, и задача, которую Дзюба готов на себя принять, если рассматривает такой вариант — быть тащером. Это не значит, что у него получится. Но это значит, что пенсионером он себя вроде бы не видит», — написал Василий Уткин в телеграм-канале.