«Ростов» обыграл «Динамо» в матче чемпионата России
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Футболисты «Ростова» на своем поле нанесли поражение московскому «Динамо» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Футболисты «Ростова» на своем поле нанесли поражение московскому «Динамо» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Кирилл Щетинин (66-я минута) и Данил Глебов (83). У гостей отличился Константин Тюкавин (87). Две голевые передачи на счету бывшего футболиста «Динамо» Николая Комличенко, которого признали лучшим игроком матча.
«Ростов», прервавший трехматчевую победную серию «бело-голубых» в чемпионате России, набрал 32 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Динамо» с 26 очками идет на шестой строчке.
В следующем туре «Ростов» встретится на выезде с самарскими «Крыльями Советов» 12 ноября. «Динамо» днем позднее примет ЦСКА. Эту встречу из-за перебора желтых карточек пропустят игроки «бело-голубых» Арсен Захарян, Денис Макаров и Диего Лаксальт.