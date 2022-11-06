«Ростов» обыграл «Динамо» в матче чемпионата России

Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Кирилл Щетинин (66-я минута) и Данил Глебов (83). У гостей отличился Константин Тюкавин (87). Две голевые передачи на счету бывшего футболиста «Динамо» Николая Комличенко, которого признали лучшим игроком матча.

«Ростов», прервавший трехматчевую победную серию «бело-голубых» в чемпионате России, набрал 32 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Динамо» с 26 очками идет на шестой строчке.