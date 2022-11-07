Аршавин объяснил, почему «Зенит» не станет возвращать Дзюбу

«Возвращение в “Зенит”? Если бы он подходил “Зениту”, он бы не ушел оттуда летом. Команды РПЛ с 6-го по 10-е места могут его рассмотреть, если он сам захочет туда пойти. “Сочи”? У них уже есть один взрослый футболист, Нобоа, который играет достаточно неплохо. Но тогда кому-то из других игроков придется еще больше бегать, за тех двоих. На месте “Сочи” я бы сейчас лучше брал Сычевого. Если они, конечно, рассматривают нападающего», — заявил Аршавин в интервью «Спорт День за Днем».