Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Райо Вальекано
Реал
Футбол. Зарубежный
6.11
Рома
Лацио
01
Футбол. Зарубежный
6.11
Вильярреал
Мальорка
02
Футбол. Зарубежный
6.11
Ювентус
Интер
20
Футбол. Зарубежный
6.11
Марсель
Лион
10
Футбол. Зарубежный
6.11
Бетис
Севилья
11
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
6.11
Ростов
Динамо
21
6.11
Торпедо
Крылья Советов
02
6.11
Урал
Локомотив
22
5.11
ЦСКА
Нижний Новгород
01
5.11
Зенит
Ахмат
12
5.11
Факел
Краснодар
33
5.11
Сочи
Спартак
11
4.11
Химки
Оренбург
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
17:40 (мск), источник: Sport24

Аршавин объяснил, почему «Зенит» не станет возвращать Дзюбу

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о будущем российского нападающего Артема Дзюбы.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Sport24

На днях 34-летний Дзюба разорвал контракт с турецким «Адана Демирспор» и сейчас находится без клуба.

«Возвращение в “Зенит”? Если бы он подходил “Зениту”, он бы не ушел оттуда летом. Команды РПЛ с 6-го по 10-е места могут его рассмотреть, если он сам захочет туда пойти. “Сочи”? У них уже есть один взрослый футболист, Нобоа, который играет достаточно неплохо. Но тогда кому-то из других игроков придется еще больше бегать, за тех двоих. На месте “Сочи” я бы сейчас лучше брал Сычевого. Если они, конечно, рассматривают нападающего», — заявил Аршавин в интервью «Спорт День за Днем».

В нынешнем сезоне Артем Дзюба провел за «Адана Демирспор» 5 матчей и забил 1 гол.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 MISS MAXIM показала себя полностью обнаженной и пожаловалась: «Меня используют. Каждый хочет по-разному»
Мария Шумакова похвасталась роскошной фигурой в купальнике: «Как хороша! Потрясающая женщина»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь