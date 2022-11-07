Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Райо Вальекано
Реал
Футбол. Зарубежный
6.11
Рома
Лацио
01
Футбол. Зарубежный
6.11
Вильярреал
Мальорка
02
Футбол. Зарубежный
6.11
Ювентус
Интер
20
Футбол. Зарубежный
6.11
Марсель
Лион
10
Футбол. Зарубежный
6.11
Бетис
Севилья
11
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
6.11
Ростов
Динамо
21
6.11
Торпедо
Крылья Советов
02
6.11
Урал
Локомотив
22
5.11
ЦСКА
Нижний Новгород
01
5.11
Зенит
Ахмат
12
5.11
Факел
Краснодар
33
5.11
Сочи
Спартак
11
4.11
Химки
Оренбург
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
15:44 (мск), источник: Sport24

Скандал в «Зените»: игрока вывели из состава из-за подозрений в сдаче матча. Партнеры заступаются: и что теперь?

Сюр в первой команде страны.

Зенит
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Зенит"

На прошедших выходных «Зенит» впервые проиграл в этом сезоне РПЛ — действующий чемпион посыпался на своем поле и влетел «Ахмату». Гости дважды забили еще в начале, причем в обеих ситуациях сплоховал центральный защитник Дмитрий Чистяков. Если в ситуации с голом Харина он сыграл просто неидеально, то мяч Конате целиком на его совести.

Все могло быть еще хуже — чуть позже Чистяков сыграл рукой в своей штрафной. Похоже, защитник наиграл еще и на пенальти в свои ворота, но Павел Кукуян (как и VAR) его простил. Такого мнения придерживается экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов: «Сначала Чистяков держал руки за спиной, а после удара он начал делать движение руками в сторону мяча — мяч летел в створ ворот, но попал в кисть руки. Правильное решение: 11-метровый удар и желтая карточка».

Пенальти Чистяков не привез, но все равно был заменен еще в середине первого тайма. Семак публично критиковал своего игрока на пресс-конференции: «Что касается второго пропущенного гола, там Дима виноват на все сто. К сожалению, сегодня по какой-то причине Дима выглядел очень неуверенно».

Довольно мягко, но все равно не в стиле Сергея Богдановича. Тем более что провалил эту игру не только Чистяков, а вся команда в целом.

Источник: ФК "Зенит"

В этом чемпионате Чистяков лишь второй раз вышел в старте — другое его появление с первых минут пришлось еще на матч с «Химками» в первом туре. Незадолго до «Ахмата» футболист рассуждал об игровом времени, которое он получает. И кажется, ничего лишнего себе не позволял:

«Конечно, мне хотелось бы играть больше и получать свои минуты, но в команде есть конкуренция. Сезон я начинал в статусе основного игрока, потом у меня была ангина. В “Зените” большая, здоровая конкуренция. Ребята использовали свой шанс».

Однако это почему-то страшно не понравилось генеральному директору клуба Александру Медведеву. Сразу после «Ахмата» он раскритиковал Чистякова через прессу: «С такой игрой и с таким отношением, может, действительно Дмитрию лучше играть за “Ахмат”. Хочу обратить внимание, что публично, пусть даже не самому, а через агента, высказывать недовольство своим игровым временем и своей ролью в команде — это неприемлемо. И ни в какие ворота не лезет».

Источник: РИА "Новости"

Поскольку публично агент Чистякова по поводу игрового времени защитника последнее время не выступал, можно предположить, что генеральный директор просто перепутал его с представителем Сутормина. А про «Ахмат» рассказывал вообще Геннадий Орлов: «На первый взгляд, сложно объяснить детский ляп Чистякова, когда его накрыл Конате. С другой стороны, возможно, защитник мыслями уже не в “Зените”… Поговаривают, что он может перейти как раз-таки в “Ахмат”.

Читайте также
Сенсационный провал «Зенита»! «Ахмат» сделал то, что не получилось у «Спартака» и ЦСКА

На следующий день после матча все стало совсем серьезно — Медведев заявил о том, что Чистяков отцеплен от основы в результате «архисерьезного мужского разговора».

«Я даже не знаю, как это комментировать. Как может генеральный директор клуба так отзываться о своих футболистах? Это ненормально! Да, Дмитрий ошибся, неудачно сыграл, бывает. Можно вызывать игрока на индивидуальную беседу с руководством, но зачем выносить все это в прессу и отправлять игрока в “Ахмат”. Это неуважение к футболисту и к грозненскому клубу. Я разговаривал с Димой после вчерашнего — он очень расстроен. Но разговоров о поиске нового клуба пока на сегодняшний день нет», — комментировал происходящее представитель Чистякова Андрей Талаев.

Чуть позже «Чемпионат» опубликовал инсайд, согласно которому «Зенит» обвиняет защитника в сливе матча с «Ахматом»: по их версии, Чистяков специально плохо выступил в последнем туре.

Отреагировал на происходящее даже «Ахмат». А что думают другие футболисты «Зенита»?

Шум вокруг истории с Чистяковым поднялся такой, что высказались даже представители «Ахмата». Директор клуба Ахмед Айдамиров косвенно выразил свое отношение к ситуации и попросил не вмешивать грозненский клуб в эти разборки:

«Устроить публичную обструкцию своему футболисту — это, конечно, дело личное. Здесь, как говорится, каждый начальник сам решает. Однако, разбираясь в своих внутренних делах, в контексте своих проблем, считаю недопустимым и неэтичным упоминать другой клуб. Проигрывать надо уметь. Это футбол. В нем всегда были и будут победы и поражения», — говорил Айдамиров для «Чемпионата».

Источник: РИА "Новости"

Как реагируют партнеры Чистякова по «Зениту»? Пока исключительно его поддерживают. Первым выступил Михаил Кержаков, написавший в соцсетях: «Дима, я знаю тебя как порядочного и честного человека. Все домыслы и слухи, которые сейчас окружают тебя, просто неприемлемы. Они порочат и задевают твою честь не как футболиста, но как человека. Никто не вправе распространять ложную и безосновательную информацию, которая бьет по репутации человека. Димка, не вешай нос! Ты обязательно справишься с этим и станешь только сильнее!» — опубликовал Кержаков.

Читайте также
«Не вешай нос!» Михаил Кержаков поддержал Дмитрия Чистякова на фоне подозрений «Зенита»

«Миша, спасибо, что рядом. Ценю!» — ответил Чистяков в комментариях под публикацией Кержакова.

Еще Дмитрия поддержал экс-игрок «Зенита» Магомед Оздоев. Он ответил на публикацию вратаря и сопроводил пост хештегом #ПолностьюПоддерживаю. Также в стороне не остался Даниил Одоевский, написавший на фоне фотографии Чистякова: «Чистый, с тобой. Открытый, честный и настоящий».

Такими темпами в команде, не испытывающей никакой конкуренции в РПЛ, могут начаться серьезные проблемы на ровном месте. Понятно, что «Зенит» хотел пройти сезон без поражений, но обвинения Чистякова в сливе матча (тем более что команда провела большую часть встречи без него) выглядят даже немного комично.

Зенит
1:2
Первый тайм: 0:2
Ахмат
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 MISS MAXIM показала себя полностью обнаженной и пожаловалась: «Меня используют. Каждый хочет по-разному»
Мария Шумакова похвасталась роскошной фигурой в купальнике: «Как хороша! Потрясающая женщина»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь