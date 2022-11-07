Скандал в «Зените»: игрока вывели из состава из-за подозрений в сдаче матча. Партнеры заступаются: и что теперь?

На прошедших выходных «Зенит» впервые проиграл в этом сезоне РПЛ — действующий чемпион посыпался на своем поле и влетел «Ахмату». Гости дважды забили еще в начале, причем в обеих ситуациях сплоховал центральный защитник Дмитрий Чистяков. Если в ситуации с голом Харина он сыграл просто неидеально, то мяч Конате целиком на его совести.

Все могло быть еще хуже — чуть позже Чистяков сыграл рукой в своей штрафной. Похоже, защитник наиграл еще и на пенальти в свои ворота, но Павел Кукуян (как и VAR) его простил. Такого мнения придерживается экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов: «Сначала Чистяков держал руки за спиной, а после удара он начал делать движение руками в сторону мяча — мяч летел в створ ворот, но попал в кисть руки. Правильное решение: 11-метровый удар и желтая карточка».

Пенальти Чистяков не привез, но все равно был заменен еще в середине первого тайма. Семак публично критиковал своего игрока на пресс-конференции: «Что касается второго пропущенного гола, там Дима виноват на все сто. К сожалению, сегодня по какой-то причине Дима выглядел очень неуверенно».

Довольно мягко, но все равно не в стиле Сергея Богдановича. Тем более что провалил эту игру не только Чистяков, а вся команда в целом.

В этом чемпионате Чистяков лишь второй раз вышел в старте — другое его появление с первых минут пришлось еще на матч с «Химками» в первом туре. Незадолго до «Ахмата» футболист рассуждал об игровом времени, которое он получает. И кажется, ничего лишнего себе не позволял:

«Конечно, мне хотелось бы играть больше и получать свои минуты, но в команде есть конкуренция. Сезон я начинал в статусе основного игрока, потом у меня была ангина. В “Зените” большая, здоровая конкуренция. Ребята использовали свой шанс».

Однако это почему-то страшно не понравилось генеральному директору клуба Александру Медведеву. Сразу после «Ахмата» он раскритиковал Чистякова через прессу: «С такой игрой и с таким отношением, может, действительно Дмитрию лучше играть за “Ахмат”. Хочу обратить внимание, что публично, пусть даже не самому, а через агента, высказывать недовольство своим игровым временем и своей ролью в команде — это неприемлемо. И ни в какие ворота не лезет».

Поскольку публично агент Чистякова по поводу игрового времени защитника последнее время не выступал, можно предположить, что генеральный директор просто перепутал его с представителем Сутормина. А про «Ахмат» рассказывал вообще Геннадий Орлов: «На первый взгляд, сложно объяснить детский ляп Чистякова, когда его накрыл Конате. С другой стороны, возможно, защитник мыслями уже не в “Зените”… Поговаривают, что он может перейти как раз-таки в “Ахмат”.

На следующий день после матча все стало совсем серьезно — Медведев заявил о том, что Чистяков отцеплен от основы в результате «архисерьезного мужского разговора».

«Я даже не знаю, как это комментировать. Как может генеральный директор клуба так отзываться о своих футболистах? Это ненормально! Да, Дмитрий ошибся, неудачно сыграл, бывает. Можно вызывать игрока на индивидуальную беседу с руководством, но зачем выносить все это в прессу и отправлять игрока в “Ахмат”. Это неуважение к футболисту и к грозненскому клубу. Я разговаривал с Димой после вчерашнего — он очень расстроен. Но разговоров о поиске нового клуба пока на сегодняшний день нет», — комментировал происходящее представитель Чистякова Андрей Талаев.

Чуть позже «Чемпионат» опубликовал инсайд, согласно которому «Зенит» обвиняет защитника в сливе матча с «Ахматом»: по их версии, Чистяков специально плохо выступил в последнем туре.

Отреагировал на происходящее даже «Ахмат». А что думают другие футболисты «Зенита»?

Шум вокруг истории с Чистяковым поднялся такой, что высказались даже представители «Ахмата». Директор клуба Ахмед Айдамиров косвенно выразил свое отношение к ситуации и попросил не вмешивать грозненский клуб в эти разборки:

«Устроить публичную обструкцию своему футболисту — это, конечно, дело личное. Здесь, как говорится, каждый начальник сам решает. Однако, разбираясь в своих внутренних делах, в контексте своих проблем, считаю недопустимым и неэтичным упоминать другой клуб. Проигрывать надо уметь. Это футбол. В нем всегда были и будут победы и поражения», — говорил Айдамиров для «Чемпионата».

Как реагируют партнеры Чистякова по «Зениту»? Пока исключительно его поддерживают. Первым выступил Михаил Кержаков, написавший в соцсетях: «Дима, я знаю тебя как порядочного и честного человека. Все домыслы и слухи, которые сейчас окружают тебя, просто неприемлемы. Они порочат и задевают твою честь не как футболиста, но как человека. Никто не вправе распространять ложную и безосновательную информацию, которая бьет по репутации человека. Димка, не вешай нос! Ты обязательно справишься с этим и станешь только сильнее!» — опубликовал Кержаков.

«Миша, спасибо, что рядом. Ценю!» — ответил Чистяков в комментариях под публикацией Кержакова.

Еще Дмитрия поддержал экс-игрок «Зенита» Магомед Оздоев. Он ответил на публикацию вратаря и сопроводил пост хештегом #ПолностьюПоддерживаю. Также в стороне не остался Даниил Одоевский, написавший на фоне фотографии Чистякова: «Чистый, с тобой. Открытый, честный и настоящий».