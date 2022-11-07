Захарян и Сперцян вошли в число лучших молодых игроков не из топовых чемпионатов

Стоимость игроков была рассчитана не по оценкам Transfermarkt, а по схеме самого портала CIES. За основу были взяты около 5000 трансферов, заключенных за последнее десятилетие. Статистика была подсчитана для 15 000 игроков в возрасте до 25 лет.

Возглавил рейтинг 21-летний полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес, чья стоимость оценивается в 61 млн евро. В тройку лидеров вошли также 23-летний нападающий ПСВ Коди Гакпо и 23-летний вратарь «Порту» Диогу Кошта. Их портал оценил в 58 млн евро.

Примечательно, что первую девятку составили исключительно футболисты из чемпионатов Португалии и Нидерландов, стоимость всех превышает 40 млн евро.

Десятое место разделили сразу три футболиста, в число которых вошел Юри Алберто из «Коринтианса». Правами на 21-летнего нападающего владеет «Зенит», в Бразилии форвард выступает на правах аренды. Он является самым дорогим молодым игроком мира не из указанных выше стран «Большой пятерки», а также не из Португалии и Нидерландов.

Самым дорогим молодым игроком из чемпионата России назван армянский форвард «Краснодара» Эдуард Сперцян. Стоимость 22-летнего нападающего оценена в 16 млн евро. Также в рейтинг попали 24-летний полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль (15 млн), 21-летний хавбек «Зенита» Густаво Мантуан (14 млн) и единственный российский футболист в топе — 19-летний фланговый полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. Стоимость последнего CIES оценивает в 14 млн евро.