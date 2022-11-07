Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Райо Вальекано
Реал
Футбол. Зарубежный
6.11
Рома
Лацио
01
Футбол. Зарубежный
6.11
Вильярреал
Мальорка
02
Футбол. Зарубежный
6.11
Ювентус
Интер
20
Футбол. Зарубежный
6.11
Марсель
Лион
10
Футбол. Зарубежный
6.11
Бетис
Севилья
11
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
6.11
Ростов
Динамо
21
6.11
Торпедо
Крылья Советов
02
6.11
Урал
Локомотив
22
5.11
ЦСКА
Нижний Новгород
01
5.11
Зенит
Ахмат
12
5.11
Факел
Краснодар
33
5.11
Сочи
Спартак
11
4.11
Химки
Оренбург
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
15:52 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Захарян и Сперцян вошли в число лучших молодых игроков не из топовых чемпионатов

Авторитетный портал CIES Football Observatory опубликовал статистику по самым дорогим молодым футболистам не из пяти топовых европейских лиг (Англии, Германии, Испании, Италии, Франции).

Динамо
Краснодар
Зенит
ЦСКА
Бенфика
ПСВ
ПортуПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Стоимость игроков была рассчитана не по оценкам Transfermarkt, а по схеме самого портала CIES. За основу были взяты около 5000 трансферов, заключенных за последнее десятилетие. Статистика была подсчитана для 15 000 игроков в возрасте до 25 лет.

Возглавил рейтинг 21-летний полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес, чья стоимость оценивается в 61 млн евро. В тройку лидеров вошли также 23-летний нападающий ПСВ Коди Гакпо и 23-летний вратарь «Порту» Диогу Кошта. Их портал оценил в 58 млн евро.

Примечательно, что первую девятку составили исключительно футболисты из чемпионатов Португалии и Нидерландов, стоимость всех превышает 40 млн евро.

Десятое место разделили сразу три футболиста, в число которых вошел Юри Алберто из «Коринтианса». Правами на 21-летнего нападающего владеет «Зенит», в Бразилии форвард выступает на правах аренды. Он является самым дорогим молодым игроком мира не из указанных выше стран «Большой пятерки», а также не из Португалии и Нидерландов.

Самым дорогим молодым игроком из чемпионата России назван армянский форвард «Краснодара» Эдуард Сперцян. Стоимость 22-летнего нападающего оценена в 16 млн евро. Также в рейтинг попали 24-летний полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль (15 млн), 21-летний хавбек «Зенита» Густаво Мантуан (14 млн) и единственный российский футболист в топе — 19-летний фланговый полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. Стоимость последнего CIES оценивает в 14 млн евро.

В текущем сезоне Захарян провел за «Динамо» 19 матчей, забил три мяча и отдал пять голевых передач.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Русские теннисисты в эмиграции: создавали клубы, проводили чемпионаты и даже участвовали в Уимблдоне
«Люди называли меня мошенником — худшее время в жизни». Как топ-теннисисты попадались на допинге
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь