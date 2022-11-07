СМИ: Чистяков во вторник вернется в основу «Зенита»

Решение было принято по итогам встречи с генеральным директором клуба Александром Медведевым, которое прошло в понедельник. Руководству клуба удалось убедить футболиста прийти на тренировку.

5 ноября «Зенит» дома проиграл грозненскому «Ахмату» (1:2) в матче 16‑го тура МИР РПЛ. Ошибка Чистякова привела ко второму голу в ворота хозяев. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заменил Чистякова в середине первого тайма, а Медведев заявил, что защитник выведен из основного состава.