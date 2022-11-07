Источник: Педриньо отстранён от тренировок основного состава «Локомотива»

В связи с этим футболист отсутствовал в заявке на игру с «Уралом» (2:2) в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Клуб решил применить подобные санкции в качестве воспитательных мер по отношению к игроку, так как тот пока не может принять требования тренерского штаба московской команды.