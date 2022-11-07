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22:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Александр Кержаков возглавит «Сочи»

Бывший тренер «Пари НН» Александр Кержаков может стать главным тренером «Сочи». Об этом сообщил футбольный комментатор Константин Генич в видео на YouTube-канале Коммент. Шоу.

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Источник: Чемпионат.com

Кержаков начал тренерскую карьеру 15 марта 2018 года, когда был назначен старшим тренером юношеской сборной России (до 17 лет).

24 сентября 2020 года экс-футболист «Зенита» и сборной России возглавил клуб ФНЛ «Томь», который на тот момент занимал последнюю строчку в турнирной таблице. По итогам первенства томский коллектив стал 18-м и остался в ФНЛ только благодаря решению КДК о переводе «Чайки» в ПФЛ, а Кержаков покинул должность главного тренера «Томи».

17 июня 2021 года специалист подписал контракт с «Нижним Новгородом», который перед этим вышел в РПЛ. Под его руководством нижегородцы заняли 11-е место в турнирной таблице и сохранили прописку в высшем дивизионе, в последнем туре избежав участия в стыковых матчах.

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