Источник: Александр Кержаков возглавит «Сочи»

Кержаков начал тренерскую карьеру 15 марта 2018 года, когда был назначен старшим тренером юношеской сборной России (до 17 лет).

24 сентября 2020 года экс-футболист «Зенита» и сборной России возглавил клуб ФНЛ «Томь», который на тот момент занимал последнюю строчку в турнирной таблице. По итогам первенства томский коллектив стал 18-м и остался в ФНЛ только благодаря решению КДК о переводе «Чайки» в ПФЛ, а Кержаков покинул должность главного тренера «Томи».