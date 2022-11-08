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06:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Разгневал самое высшее руководство». Уткин — о ситуации с Чистяковым в «Зените»

Спортивный комментатор и журналист Василий Уткин отреагировал на скандальный инцидент с отстранением 28-летнего российского защитника Дмитрия Чистякова от работы с основным составом «Зенита» из-за неудачной игры с «Ахматом» (1:2) в 16-м туре чемпионата России.

Зенит
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

«По-моему, это очень характерная и интересная история, до известной степени “эмблематичная”. Смотрите, что получается: “Зенит” лидер чемпионата России, и с отрывом, а “Ахмат” — исторически сложный для него соперник. Откуда же возникает необходимость вопреки базовым футбольным законам, вопреки любой идеологии, которую “Зенит” пытается в себе культивировать, как и любая другая команда — мол, “команда — это семья”, “это братство”, “один за всех и все за одного”. А тут берут и сдают своего.

У меня есть версия, которая не многим понравится, наверное. Она совершенно очевидная. Учитывая, что Александр Медведев давно не высказывает своего мнения, а если бы высказал и оно не было разделено, он бы через день его опроверг, как ни в чём не бывало. Речь идёт о том, что Чистяков разгневал самое высшее руководство «Зенита». Спрашивается, почему?

В последнее время возник вопрос — а ради чего «Зениту» дальше играть? Чемпионство уже разыграно, упустить его сложнее, чем удержать. Наверное, пройти сезон без поражений было той частью задачи «Зенита», которую, может, и не декларировали публично, но она была бы предметом гордости.

Ошибка Чистякова — ну, по факту, по математике — лишила «Зенит» победы. Он же хороший парень, не бравирует богатством — он нормальный парень, но привёз второй гол, а «Зенит» проиграл 1:2. Нет никаких сомнений, что это взбесило директорскую ложу «Зенита». И наверняка лично Алексея Борисовича Миллера. Сезон без поражений оказался в тумане, его уже просто нет", — сказал Уткин в выпуске собственной программы, опубликованной на YouTube.

Зенит
1:2
Первый тайм: 0:2
Ахмат
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