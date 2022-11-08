«Разгневал самое высшее руководство». Уткин — о ситуации с Чистяковым в «Зените»

«По-моему, это очень характерная и интересная история, до известной степени “эмблематичная”. Смотрите, что получается: “Зенит” лидер чемпионата России, и с отрывом, а “Ахмат” — исторически сложный для него соперник. Откуда же возникает необходимость вопреки базовым футбольным законам, вопреки любой идеологии, которую “Зенит” пытается в себе культивировать, как и любая другая команда — мол, “команда — это семья”, “это братство”, “один за всех и все за одного”. А тут берут и сдают своего.

У меня есть версия, которая не многим понравится, наверное. Она совершенно очевидная. Учитывая, что Александр Медведев давно не высказывает своего мнения, а если бы высказал и оно не было разделено, он бы через день его опроверг, как ни в чём не бывало. Речь идёт о том, что Чистяков разгневал самое высшее руководство «Зенита». Спрашивается, почему?

В последнее время возник вопрос — а ради чего «Зениту» дальше играть? Чемпионство уже разыграно, упустить его сложнее, чем удержать. Наверное, пройти сезон без поражений было той частью задачи «Зенита», которую, может, и не декларировали публично, но она была бы предметом гордости.