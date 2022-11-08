Зарема считает, что Мостовой достиг «золотого дна»

«Желаю удачи Ваноли в новом клубе. Хочется, чтобы он вернул “Венецию” в Серию А, потому что форма команды и кампания по продвижению прекрасны. А вот кто действительно достиг “золотого дна”, так это сам Мостовой в студиях на ТВ и медийной лиге», — сказала Салихова в интервью «Спорт-Экспрессу».