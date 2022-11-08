Зарема считает, что Мостовой достиг «золотого дна»
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Супруга бывшего владельца московского футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна Зарема Салихова выступила с критикой бывшего игрока «красно-белых» Александра Мостового.
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Супруга бывшего владельца московского футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна Зарема Салихова выступила с критикой бывшего игрока «красно-белых» Александра Мостового.
Ранее Мостовой, комментируя назначение Паоло Ваноли в «Венецию», назвал российский чемпионат «золотым дном» для иностранных тренеров.
«Желаю удачи Ваноли в новом клубе. Хочется, чтобы он вернул “Венецию” в Серию А, потому что форма команды и кампания по продвижению прекрасны. А вот кто действительно достиг “золотого дна”, так это сам Мостовой в студиях на ТВ и медийной лиге», — сказала Салихова в интервью «Спорт-Экспрессу».
Ваноли возглавлял «Спартак» в 2022 году. Вместе с московским клубом он завоевал Кубок России.