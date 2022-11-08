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21:21 (мск), источник: ТАСС

Романцев возглавил новый комитет ветеранов футбольного клуба «Спартак»

Почетным президентом выбран Никита Симонян.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 8 ноября. Совет директоров футбольного клуба «Спартак» утвердил создание комитета ветеранов, председателем которого стал Олег Романцев. Об этом во вторник сообщила пресс-служба красно-белых.

Почетным президентом комитета ветеранов выбран Никита Симонян.

«Рад сообщить нашим дорогим болельщикам, что по инициативе совета директоров создан комитет ветеранов, а мне доверили честь быть его председателем, — сказал Романцев. — Почетным президентом мы единогласно избрали Никиту Павловича Симоняна. В состав комитета вошли также другие известные спартаковцы. Я убежден, что наша работа обеспечит связь поколений: контакты клуба с ветеранским сообществом и болельщиками станут более тесными и постоянными».

«Мы всегда должны помнить о традициях, заложенных братьями Старостиными, — отметил Симонян. — А это в том числе значит чтить ветеранов: тех людей, которые ковали победную славу красно-белых, завоевывали на футбольных полях чемпионства и кубки. Как любил говорить Андрей Петрович Старостин, “Спартак” — отныне и во веки веков».

Романцеву 68 лет, он занимал пост главного тренера «Спартака» с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год. Вместе с красно-белыми он стал восьмикратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, чемпионом СССР и победителем Кубка СССР.

Симоняну 96 лет, он является олимпийским чемпионом 1956 года. Симонян выступал за «Спартак» с 1949 по 1959 год и является лучшим бомбардиром в истории клуба со 160 голами. С 1960 по 1965 год и с 1967 по 1972 год был старшим тренером красно-белых. В качестве игрока Симонян стал четырехкратным чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка СССР, в роли тренера он привел команду к двум чемпионствам и трем победам в кубке.

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