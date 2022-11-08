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21:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Фомин прокомментировал получение премии «Джентльмен года»

Полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин прокомментировал вручение ему премии «Джентльмен года».

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Источник: РИА "Новости"

С начала текущего сезона Фомин является постоянным капитаном московского клуба.

«В первую очередь хочу поблагодарить всех присутствующих. Для меня большая честь играть за “Динамо”, быть капитаном команды. Очень приятно получить эту награду. Будем стремиться к новым победам, фанаты их заслуживают», — сказал Фомин после получения награды.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги хавбек в 15 матчах забил три гола и отдал одну результативную передачу. В прошлом сезоне он в 29 играх забил 10 голов и отдал три голевых паса. До этого он выступал за «Уфу», «Нижний Новгород» и разные уровни команды «Краснодар».

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