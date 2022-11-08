Фомин прокомментировал получение премии «Джентльмен года»

«В первую очередь хочу поблагодарить всех присутствующих. Для меня большая честь играть за “Динамо”, быть капитаном команды. Очень приятно получить эту награду. Будем стремиться к новым победам, фанаты их заслуживают», — сказал Фомин после получения награды.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги хавбек в 15 матчах забил три гола и отдал одну результативную передачу. В прошлом сезоне он в 29 играх забил 10 голов и отдал три голевых паса. До этого он выступал за «Уфу», «Нижний Новгород» и разные уровни команды «Краснодар».