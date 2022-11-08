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21:54 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Пари НН» заявили о поиске нового главного тренера

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов отреагировал на информацию, согласно которой после ухода Михаила Галактионова команду может возглавить старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин.

Нижний Новгород
СочиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов отреагировал на информацию, согласно которой после ухода Михаила Галактионова команду может возглавить старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин.

«Гаранин может возглавить “Пари НН”? Я данную информацию не комментирую. У нас большой список кандидатов на пост главного тренера клуба. Когда будет назначен новый тренер? Посмотрим, мы не торопимся с выбором», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее появилась информация, что главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин покинул клуб. Специалист не присутствовал на игре со «Спартаком», которая завершилась вничью — 1:1. В «Сочи» сообщили, что Гаранин пропустил матч из-за проблем со здоровьем.

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