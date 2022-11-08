В «Пари НН» заявили о поиске нового главного тренера

«Гаранин может возглавить “Пари НН”? Я данную информацию не комментирую. У нас большой список кандидатов на пост главного тренера клуба. Когда будет назначен новый тренер? Посмотрим, мы не торопимся с выбором», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.