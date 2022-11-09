Клаудиньо объяснил, почему переподписал контракт с «Зенитом», несмотря на бан России

«Само собой, очень грустно, что мы не можем выступать в Лиге чемпионов или Лиге Европы, хотя полностью заслужили это право по спортивному принципу. Но я профессиональный футболист. У меня был действующий контракт — я должен был отработать его до конца.



А когда в “Зените” сказали, что хотят, чтобы я остался на более продолжительный срок, потому что впереди очень важный сезон, знаковый для клуба, я понял, что и мне очень хочется остаться, хочется вписать своё имя в историю. Я чувствую себя здесь как дома и хочу отблагодарить клуб своей игрой», — сказал Клаудиньо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.