Чистяков вместе с другими игроками «Зенита» сходил в баню

На кадре запечатлены Дмитрий Чистяков, Александр Ерохин, Матео Кассьерра, Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Иван Сергеев, Арсен Адамов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Вильмар Барриос и Нуралы Алип. Также на снимок попал Александр Анюков.

В матче 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2) ошибка Чистякова привела к голу грозненцев. Ещё в первом тайме защитника заменил Данил Круговой. Позже гендиректор «Зенита» Александр Медведев сообщил об отстранении Чистякова от основной команды «Зенита», а вратари клуба Даниил Одоевский и Михаил Кержаков поддержали партнёра по команде.