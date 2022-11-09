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09:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Чистяков вместе с другими игроками «Зенита» сходил в баню

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» вместе сходили в баню. Об этом свидетельствует фотография, опубликованная в официальном телеграм-канале сине-бело-голубых.

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Источник: РИА "Новости"

На кадре запечатлены Дмитрий Чистяков, Александр Ерохин, Матео Кассьерра, Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Иван Сергеев, Арсен Адамов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Вильмар Барриос и Нуралы Алип. Также на снимок попал Александр Анюков.

В матче 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2) ошибка Чистякова привела к голу грозненцев. Ещё в первом тайме защитника заменил Данил Круговой. Позже гендиректор «Зенита» Александр Медведев сообщил об отстранении Чистякова от основной команды «Зенита», а вратари клуба Даниил Одоевский и Михаил Кержаков поддержали партнёра по команде.

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