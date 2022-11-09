Клаудиньо: «Зенит» уже чемпион? Разумеется, нет

«Мы — чемпионы? Разумеется, нет. Впереди ещё весь второй круг, множество матчей, в которых нам ни в коем случае нельзя терять концентрацию и давать слабину. Мы прошли первую половину чемпионата без поражений, это здорово, но нам есть в чём прибавлять. Перед нами стоит чёткая и понятная задача, мы шаг за шагом движемся к ней, но вешать медали на шею ещё слишком рано», — сказал Клаудиньо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.