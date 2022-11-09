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13:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Владимир Сычевой продлил контракт с «Оренбургом»

«Оренбург» объявил о продлении контракта с нападающим Владимиром Сычевым.

ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Новое соглашение с 26-летним россиянином действует до 31 декабря 2024 года. Предыдущий контракт футболиста действовал до конца сезона-2022/23.

Сычевой выступает за «Оренбург» с июля 2021 года. В сезоне-2022/23 он забил 13 голов и сделал 2 результативных передачи в 16 матчах за команду во всех турнирах.

В данный момент форвард занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата России-2022/23 с 11 голами в 14 играх. Он уступает лишь нападающему «Спартака» Квинси Промесу, у которого 13 мячей в 15 встречах.

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