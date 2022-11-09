Владимир Сычевой продлил контракт с «Оренбургом»

Новое соглашение с 26-летним россиянином действует до 31 декабря 2024 года. Предыдущий контракт футболиста действовал до конца сезона-2022/23.

Сычевой выступает за «Оренбург» с июля 2021 года. В сезоне-2022/23 он забил 13 голов и сделал 2 результативных передачи в 16 матчах за команду во всех турнирах.