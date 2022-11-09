Каррера откровенно рассказал, что думает о Федуне

«У меня остались о нем только хорошие впечатления! Отличный президент. Прежде всего, он был главным болельщиком “Спартака”, много вкладывался как в стадион, так и в приобретение игроков. Всегда буду благодарен Федуну за то, что он стал первым, кто поверил в меня как в главного тренера и дал мне возможность развиваться в этой профессии», — отметил Федун.