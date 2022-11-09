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19:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Каррера откровенно рассказал, что думает о Федуне

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Бывший главный тренер российского футбольного клуба «Спартак» Массимо Каррера ответил на вопрос «Спорт-Экспресс» о своих отношениях с бывшим владельцем «красно-белых» Федуном.

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Источник: Спорт РИА Новости

Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год, стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. Итальянец выводил команду в групповой этап Лиги чемпионов и плей-офф Лиги Европы.

«У меня остались о нем только хорошие впечатления! Отличный президент. Прежде всего, он был главным болельщиком “Спартака”, много вкладывался как в стадион, так и в приобретение игроков. Всегда буду благодарен Федуну за то, что он стал первым, кто поверил в меня как в главного тренера и дал мне возможность развиваться в этой профессии», — отметил Федун.

В текущем сезоне «Спартак» идет вторым в чемпионате страны, а также лидирует в группе Кубка России.

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