Каррера откровенно рассказал, что думает о Федуне

Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год, стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. Итальянец выводил команду в групповой этап Лиги чемпионов и плей-офф Лиги Европы.
«У меня остались о нем только хорошие впечатления! Отличный президент. Прежде всего, он был главным болельщиком “Спартака”, много вкладывался как в стадион, так и в приобретение игроков. Всегда буду благодарен Федуну за то, что он стал первым, кто поверил в меня как в главного тренера и дал мне возможность развиваться в этой профессии», — отметил Федун.
В текущем сезоне «Спартак» идет вторым в чемпионате страны, а также лидирует в группе Кубка России.