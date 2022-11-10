Семак о Чистякове: «У меня вопросов нет — не сомневаюсь в его качествах. Ошибки бывают у всех. Вопросы, возникшие у руководства, решили в течение одного выходного»

— Сергей Богданович, могли бы вы развернуто прокомментировать ситуацию с Дмитрием Чистяковым, потому что после матча с «Ахматом» было слишком много новостей.

— Что касается Дмитрия Чистякова, то я нисколько не сомневаюсь в его человеческих и профессиональных качествах. Неудачные игры или ошибки бывают у всех. У меня никаких вопросов нет. Да, это была неудачная игра, но Дима готовится дальше, в том же режиме, в каком он готовился и ранее. Он не пропустил ни одного занятия, а те вопросы, которые возникли у руководства, были оперативно решены в течение одного выходного дня. Дима не пропустил ни одной тренировки, все время находился с командой и готовится к предстоящему матчу. У нас есть, кому играть, есть здоровая конкуренция, и каждый игрок должен по максимуму пользоваться своими шансами. Вот так вся ситуация выглядит в моих глазах.

— Как теперь будет выглядеть пара центральных защитников с учетом того, что происходит в последнее время?

— Посмотрим. А что происходит? У нас только одна травма, а Чистяков и Алип и Ловрен [готовы принять участие в матче]. Центральным защитником может сыграть и Барриос, и Дуглас — у нас есть опции, которые мы можем выбрать для того, чтобы готовиться к следующему матчу.

— От чего будет зависеть выбор или невыбор Дмитрия Чистякова на эту игру — от его физического состояния или психологического? Будете ли вы учитывать психологические факторы?