Семак о Чистякове: «У меня вопросов нет — не сомневаюсь в его качествах. Ошибки бывают у всех. Вопросы, возникшие у руководства, решили в течение одного выходного»
Сергей Семак ответил на вопрос о ситуации вокруг Дмитрия Чистякова.
Сергей Семак ответил на вопрос о ситуации вокруг Дмитрия Чистякова.
— Сергей Богданович, могли бы вы развернуто прокомментировать ситуацию с Дмитрием Чистяковым, потому что после матча с «Ахматом» было слишком много новостей.
— Что касается Дмитрия Чистякова, то я нисколько не сомневаюсь в его человеческих и профессиональных качествах. Неудачные игры или ошибки бывают у всех. У меня никаких вопросов нет. Да, это была неудачная игра, но Дима готовится дальше, в том же режиме, в каком он готовился и ранее. Он не пропустил ни одного занятия, а те вопросы, которые возникли у руководства, были оперативно решены в течение одного выходного дня. Дима не пропустил ни одной тренировки, все время находился с командой и готовится к предстоящему матчу. У нас есть, кому играть, есть здоровая конкуренция, и каждый игрок должен по максимуму пользоваться своими шансами. Вот так вся ситуация выглядит в моих глазах.
— Как теперь будет выглядеть пара центральных защитников с учетом того, что происходит в последнее время?
— Посмотрим. А что происходит? У нас только одна травма, а Чистяков и Алип и Ловрен [готовы принять участие в матче]. Центральным защитником может сыграть и Барриос, и Дуглас — у нас есть опции, которые мы можем выбрать для того, чтобы готовиться к следующему матчу.
— От чего будет зависеть выбор или невыбор Дмитрия Чистякова на эту игру — от его физического состояния или психологического? Будете ли вы учитывать психологические факторы?
— Конечно, моментов, которые мы будем принимать во внимание, очень много. И это касается не только Димы Чистякова, но и других игроков. Мы анализируем, кто в каком состоянии находится, и ближе к началу матча решим, кто будет в стартовом составе, — сказал главный тренер «Зенита».