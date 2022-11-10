Источник: ЦСКА рассматривал вариант подписания Дзюбы летом

Нападающий покинул расположение «Зенита» и пребывал в статусе свободного агента, поэтому мог бы присоединиться к армейцам совершенно бесплатно, однако договорённости достигнуть не удалось.

Напомним, в конечном итоге Дзюба на правах свободного агента подписал контракт с «Адана Демирспор». Однако там Артём закрепиться не смог и в ноябре 2022 года расторг сотрудничество с турецким клубом по обоюдному согласию сторон.