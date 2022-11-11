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10:56 (мск), источник: Известия

Скандальные способности: скажется ли на «Зените» история с Чистяковым

После первого поражения в чемпионате петербуржцы едут в гости к «Торпедо» в Москву, где пройдут еще два дерби.

Зенит
Торпедо
Локомотив
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Источник: РИА "Новости"

В конце этой недели (11−13 ноября) розыгрыш чемпионата России по футболу уйдет на зимнюю паузу. Предстоящий 17-й тур станет последним в этом календарном году. Сразу три матча пройдут в Москве, причем интерес вызывают не только два столичных дерби «Локомотив» — «Спартак» и «Динамо» — ЦСКА, но и визит лидера РПЛ и действующего чемпиона «Зенита» к аутсайдеру «Торпедо». Сине-бело-голубые приедут к «автозаводцам» на фоне первого поражения в турнире и громкого скандала вокруг своего защитника Дмитрия Чистякова, которого за ошибку в предыдущем матче с грозненским «Ахматом» (1:2) раскритиковало собственное руководство.

«Торпедо» — «Зенит»

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 17, 12.11.2022, 16:30

Торпедо-Зенит-

Тотальное доминирование в нынешнем чемпионате «Зенита» в первом круге впечатляло даже на фоне его побед в предыдущих четырех розыгрышах, где также подопечные Сергея Семака на длинной дистанции не встречали серьезного сопротивления со стороны конкурентов. 12 побед, три ничьи, ни одного поражения, и, кажется, решенный вопрос с пятым подряд чемпионством. Многих интриговало лишь то, сможет ли хоть кто-то обыграть в этом турнире питерцев или они станут первой в истории чемпионатов России командой, прошедшей турнир без поражений.

В итоге уже в начале второго круга петербургский клуб допустил дома осечку в матче с «Ахматом». Впервые с середины лета в стартовом составе оказался центральный защитник Дмитрий Чистяков. Игрок сборной России был одним из ключевых творцов двух предыдущих чемпионств «Зенита», но в этом сезоне вышел с первых минут лишь в стартовом туре против «Химок» (1:1). С тех пор Сергей Семак лишь иногда выпускал его на замены, причем это касалось и Кубка России.

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Из-за травмы Родригао Чистякова всё же выпустили против «Ахмата», и после его ошибки на 8-й минуте грозненцы забили второй гол. А 28-летний футболист был заменен еще до перерыва, что выглядело как демонстративная санкция со стороны тренера за осечку, поскольку обычно в первом тайме игроков не меняют, если нет травмы или слишком сильного ими недовольства. На послематчевой пресс-конференции Сергей Семак раскритиковал Чистякова за эту ошибку. А чуть позже в интервью «Спорт-Экспрессу» спортивный комментатор Геннадий Орлов, известный своей приближенностью к высшему руководству «Зенита», также жестко прошелся по Дмитрию, предположив, что его ляп в эпизоде с голом возник из-за того, что он мыслями уже не в «Зените». И добавил, что «поговаривают», будто футболист может перейти в «Ахмат».

Дальше ситуацию накалил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, сказавший сайту «Матч ТВ», что с таким отношением Чистякову надо играть в «Ахмате». Чуть позже руководители питерского клуба заявили, что футболист отстранен от тренировок. Публика начала гадать, что имел в виду Орлов, связывая ошибку в матче с возможным трансфером в «Ахмат». Сайт Championat.com со ссылкой на анонимные источники опубликовал инсайд — игрока якобы подозревают в намеренной оплошности. Это вывело скандал почти на космический уровень.

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Вскоре Чистякова публично поддержали вратари команды Михаил Кержаков и Даниил Одоевский. К ним присоединилось большинство других футболистов «Зенита». Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров жестко ответил Орлову, опровергнув слухи о переговорах на предмет перехода Чистякова в грозненскую команду. В середине недели Орлов публично извинился перед Дмитрием и клубом из Чеченской Республики. К этому моменту ряд СМИ стали утверждать, что Чистякова не отстранили от тренировок и он готовится к ближайшему матчу «Зенита». Александр Медведев ничего конкретного на этот счет не сказал.

Лишь 10 ноября Сергей Семак заявил, что Чистяков готовится в том же режиме, что и раньше, и к нему нет никаких вопросов. Пока неясно, как скажется весь этот скандал на состоянии самой команды. Сейчас она имеет отрыв в шесть очков от идущего вторым «Спартака». И в субботу сыграет в гостях с терпящим бедствие «Торпедо». Черно-белые проиграли последние четыре матча чемпионата. С приходом на пост главного тренера Андрея Талалаева они не набрали ни одного очка в РПЛ.

Единственным успехом при новом наставнике стала выигранная кубковая встреча у ЦСКА (1:0). От предпоследнего места торпедовцы отстали на шесть очков, а от зоны переходных матчей их отделяет семь баллов. Но игроки команды надеются дать перед уходом на перерыв бой лидеру.

— Жду, что на матч с «Зенитом» придет много болельщиков, — сказал полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев. — Будем играть с сильной командой, действующим чемпионом. Сделаем всё, что в наших силах, для победы над «Зенитом». Как показал «Ахмат», его можно победить. К сожалению, сейчас долго не можем выиграть. Есть проблемы в обороне, но главное — плохая реализация моментов. Из-за нее много потеряли очков. Надеюсь, исправим это и сможем выправить положение.

«Локомотив» — «Спартак»

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 17, 12.11.2022, 19:30

Локомотив-Спартак-

Красно-белые из-за выездной ничьей с «Сочи» (1:1) в прошлом туре не смогли приблизиться к «Зениту», а в борьбе за второе место подпустили к себе «Ростов», отстающий от красно-белых на одно очко. У «Локо» по-прежнему большие проблемы. После октябрьской смены руководства и тренерского штаба игра команды не улучшилась. И на этом фоне даже выездная ничья с набравшим осенью ход екатеринбургским «Уралом» (2:2) кажется успехом, хотя достигнута она была при крайне слабой игре за счет множества спасений вратаря Даниила Худякова.

Сейчас команда не может подняться с 14-го места и от зоны прямого вылета из РПЛ ее отделяет всего одно очко. Уже зимой «железнодорожников» должен возглавить новый главный тренер. Фаворитом на этот пост считается нынешний наставник «Пари Нижний Новгород» Михаил Галактионов.

Источник: РИА "Новости"

— Совершенно непонятно, за счет чего сейчас «Локомотив» может победить, но в отдельном матче случиться может что угодно, — поделился мнением с «Известиями» бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой. — Конечно, исходя из нынешней игры и состояния команд, красно-белые считаются однозначным фаворитом. И вроде бы такой «Локо» должны победить, но дерби — это всегда непредсказуемо. И принципиальный характер двух соперников всегда влияет на то, что более слабый, пребывающий в кризисе коллектив может максимально настроиться на этот матч и неожиданно обыграть фаворита.

«Динамо» — ЦСКА

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 17, 13.11.2022, 19:30

Динамо-ЦСКА-

Казалось, после победы над «Локомотивом» (1:0) ЦСКА прервал серию неудач и вышел из небольшого спада. Тем более даже неудачные октябрьские матчи в исполнении армейцев были хороши по качеству игры, причем против сильных соперников — «Динамо» (1:1), «Спартака» (2:2) и главного открытия сезона «Оренбурга» (2:2). Лишь ошибки в обороне и слабая реализация голевых моментов мешали красно-синим победить.

Но в минувшем туре случилась еще одна необъяснимая осечка. ЦСКА проиграл дома «Пари Нижний Новгород» со счетом 0:1. Причем соперник нанес всего один удар в створ ворот армейцев, который оказался голевым. Однако и подопечные Владимира Федотова провели блеклый по качеству матч. И отпустили вперед своих конкурентов в борьбе за медали. Сейчас они идут четвертыми, отставая на четыре очка от «Спартака» и на три от «Ростова». А могут еще и «Динамо» пропустить вперед, если проиграют ему в воскресенье.

Источник: РИА "Новости"

Бело-голубые после сентябрьского кризиса набрали ход, прибавили как в плане результатов, так и по качеству игры. В результате из середины таблицы поднялись в первую пятерку и готовы включиться в борьбу за медали. Даже проигранный матч в прошлом туре в гостях «Ростову» (1:2) не должен стать поводом для уныния, поскольку динамовцы играли лучше соперника, имели серьезное игровое преимущество и всего дважды позволили сопернику ударить по своим воротам. К сожалению для подопечных Славиши Йокановича, оба удара оказались голевыми.

— Готовимся к матчу, ожидаем сложную и интересную игру, — сказал «Известиям» полузащитник «Динамо» Александр Кутицкий. — Верим, что можем добиться победы. Хотим порадовать своих болельщиков в последнем в году матче чемпионата. Считаем, что в последнее время хорошо играем, даже в матче с «Ростовом» показали качественный футбол, но нас подвели ошибки и реализация моментов. Так что главное сейчас — выиграть у ЦСКА, потом — в двух оставшихся матчах Кубка России, отдохнуть и спокойно готовиться к весенней части сезона.

В предстоящем туре пройдут еще пять матчей. «Пари Нижний Новгород» примет на своем поле «Ахмат». «Урал» сыграет дома с воронежским «Факелом», а самарские «Крылья Советов» — с «Ростовом». «Химки» встретятся в родных стенах с «Сочи», «Оренбург» — с «Краснодаром».

Автор: Алексей Фомин

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