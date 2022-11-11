Первый кризис Федотова в ЦСКА. Почему армейцы проваливают осень в РПЛ?

ЦСКА подводит реализация

После игры с «Нижним Новгородом» Федотов сетовал на проблемы с реализацией. Он уверенно заявил, что ЦСКА мог выгрызать три очка в каждом из последних ничейных матчей.

«Отсутствие реализации — ключевой момент на отрезке, который вселил в команду чувство неуверенности. Хотя я много об этом говорил. Сложно такое преодолеть за короткое время. В матчах, которые проигрывали, мы всегда создавали моменты. Да, страдала реализация. Но если брать статистику, то могли иметь больше очков. Три ничьих подряд, где в каждой из них были шансы разжиться победами. У меня рука не поднимется обвинить футболистов ЦСКА в безволии», — сказал тренер на пресс-конференции.

Обратимся же к статистике, о которой говорил Федотов. Армейцы являются единственной командой среди лидеров, забившей меньше ожидаемого. В этом сезоне ЦСКА наиграл на 31,4 xG (ожидаемых голов), огорчив при этом соперников 29 раз.

В обороне тоже есть проблемы. По данным UnderStat, москвичи пропустили на три гола больше ожидаемого. Это подтверждает матч с «Нижним». Большое количество ударов армейцев не достигло цели, а гости использовали единственный шанс.

Если говорить конкретно, то атакующее трио ЦСКА справляется. У Федора Чалова количество забитых и ожидаемых голов равно 10. Хорхе Карраскаль и Хесус Медина тоже план пока выполняют.

Проблемы есть в других зонах. Например, защитники Милан Гайич и Бахтиер Зайнутдинов полюбили транжирить моменты. Они лишили команду четырех забитых мячей.

Соперники армейцев реализуют почти все шансы. ЦСКА же не может забить из убойных позиций, за что платит очками. Статистика подтверждает слова Федотова и об упущенных победах. По xG команда была лучше «Оренбурга», «Спартака» и «Динамо». Однако во всех случаях ЦСКА получал лишь одно очко.

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Травма Дивеева сломала наработки Федотова

Проблемы с реализацией являются не единственной причиной осеннего спада армейцев. В матче 10-го тура Игорь Дивеев неудачно приземлился на газон, сломав большеберцовую кость. Федотов к тому моменту только нащупал оптимальное трио в центре обороны. Рядом с Игорем играли Зайнутдинов и Виллиан Роша. Тренеру пришлось заново все перестраивать и подбирать варианты.

С тех пор в центре защиты играли Бруно Фукс, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин. Однако добиться прежней надежности не удавалось. За шесть последующих матчей в чемпионате ЦСКА лишь раз сохранил ворота «сухими».

В игре с «Нижним» Дивеев даже оказался в запасе. Хотя говорить о полноценном возвращении в основу пока рано. После его травмы у Федотова снова остался только один профильный центральный защитник — Роша. К моменту повреждения россиянина он успел сыграть лишь два матча.

Когда тренер начал латать образовавшуюся дыру, у футболистов появились новые позиции. Щенников, например, переквалифицировался с флангового в центрального защитника.

Карраскаль и Медина растеряли форму

Ухудшение результатов можно четко привязать к сентябрьской паузе на матчи сборных. Сильней всего она повлияла на латиноамериканскую диаспору ЦСКА.

Карраскаль и Медина пропустили игру с «Химками» (2:1) из-за долгих перелетов и позднего возвращения. Виктор Мендес появился на поле лишь во втором тайме. Если с тонущим подмосковным клубом можно было справиться без своих звездных легионеров, то в следующих матчах требовалось их участие.

Медина и Карраскаль вновь начали выходить в старте, но продуктивность заметно снизилась. За шесть последних игр латиноамериканская связка организовала лишь один гол в ворота «Локомотива».

«У нас появился мандраж, который не позволяет показывать весь свой арсенал. Командная химия дала сбой, по последним играм это очевидно. В таких матчах, как с “Нижним Новгородом”, нужно вырывать очки, когда что-то не получается. Сначала требуется преодолеть себя, а потом обыграть соперника. У нас это не выходит. Сложно пройти сезон на одном дыхании», — объяснял Федотов.

После матчей сборных ЦСКА химию потерял. Армейцы показывали близкий к летнему уровень, но подводила реализация. По ожидаемым очкам команда Федотова должна сейчас занимать второе место в чемпионате с 34 баллами. Однако в реальности москвичи отстают от этого результата на пять пунктов.

Возможно, латиноамериканские звезды так поверили в себя, что перестали отрабатывать в обороне. Из этого получился скандал с участием Федотова и Карраскаля. Колумбиец неадекватно перенес замену во втором тайме дерби со «Спартаком». Историю быстро погасили, но звоночек вышел не самым приятным.

Получается, слабая форма легионеров из Южной Америки тоже сыграла роль. Из атакующей тройки продолжает забивать лишь Чалов, который остался без помощи.

Решить озвученные проблемы в трех ноябрьских матчах будет проблематично. Основную работу Федотов начнет проводить во время зимней паузы. Ему предстоит вернуть Карраскалю и Медине уверенность в себе и хоть немного улучшить реализацию голевых моментов.

К рестарту сезона должен вернуться Дивеев. Вместе с Рошей и Зайнутдиновым вновь заработает оптимальное трио.

Если наладить защиту и вернуть атаке ЦСКА прежнюю мощь, то армейцы точно смогут побороться за второе место. Иначе же «красно-синим» будет крайне трудно втиснуться в тройку призеров.

Автор: Сергей Погребняк