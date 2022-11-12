«Локомотив» — «Спартак»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

«Локомотив» застрял в зоне стыковых матчей, в клубе ждут спасительного перерыва на зиму, когда многое можно будет поменять. Приход Галактионова на пост главного тренера близок, после этого ожидаются какие-то перемены в составе. Возможно, некоторые легионеры покинут команду, так что в 2023-м «железнодорожники» будут выглядеть по-другому. Пока же переход на 5 защитников с 18-летним Погостновым и возвращение Худякова в ворота не дают результата. В гостевой игре с «Уралом» еле получилось вырвать ничью на последних секундах. Миранчука вернули на позицию под нападающими, и этот ход сработал, Антон забил. А вот выход Раконьяца в атаке ничего не дал.

«Спартак» тоже разочаровал своих болельщиков в выездном матче с «Сочи». Красно-белые еще ни разу не выигрывали в этом городе, не получилось и на этот раз. Хотя начиналось все хорошо, Промес забил уже на 7-й минуте. Но дальше Соболев чуть не удалился, «Сочи» даже не в оптимальной форме закатил один мяч, а мог и больше. У Абаскаля не получился фирменный трюк: перевернуть ход игры во втором тайме, наоборот, красно-белые были даже еще хуже, чем до перерыва. Неважно выглядел «Спартак» и в предыдущем матче с «Торпедо». Сказывается то ли нестабильность молодежи, то ли усталость лидеров.

На что ставить

Это последний тур РПЛ в этом году, и есть надежда, что команды выдадут максимум. «Спартак» в 6 очках от «Зенита», ему нужно, чтобы как минимум этот отрыв не увеличился. Да и 8 побед с 2 ничьими в последних 10 матчах настраивают на позитив. «Локомотиву», в свою очередь, тоже важно играть на победу, он и так уже потерял слишком много очков. И если игра получится бескомпромиссной, то она будет не похожа на встречу в первом круге, когда «Спартак» выиграл 1:0. У обеих команд есть проблемы в защите, «Локо» еще и плохо обороняется на стандартах. Поэтому предлагаем вариант для ставки не на исход в чью-то пользу, а на голы. БК Olimpbet дает коэффициент 1,89 на обе забьют и тотал больше 2,5.

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