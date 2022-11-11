РФС отстранил судью от футбола на пять лет за ставки

Футболист клуба Второй лиги «Ессентуки» Роман Данилов за это же нарушение был дисквалифицирован на два года (17 месяцев — условно) во всех профессиональных соревнованиях под эгидой РФС.

«Оба (Зобов и Данилов) совершали ставки на футбольные события, чем грубо нарушали закон о спорте, и эти нарушения носили системный характер. Отмечу департамент защиты игры РФС, который провел большую и скрупулезную работу по установлению всех деталей нарушений. Надеюсь, наши решения станут важным уроком для всей футбольной общественности и особенно молодых футболистов и судей. РФС регулярно взаимодействует и обменивается информацией с букмекерскими компаниями, которые также самостоятельно отслеживают любую подозрительную активность», — сказал председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов.