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16:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РФС отстранил судью от футбола на пять лет за ставки

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил арбитра Максима Зобова от любой связанной с футболом деятельности на пять лет за ставки на футбольные события, сообщается на сайте организации.

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Источник: Спорт РИА Новости

Футболист клуба Второй лиги «Ессентуки» Роман Данилов за это же нарушение был дисквалифицирован на два года (17 месяцев — условно) во всех профессиональных соревнованиях под эгидой РФС.

«Оба (Зобов и Данилов) совершали ставки на футбольные события, чем грубо нарушали закон о спорте, и эти нарушения носили системный характер. Отмечу департамент защиты игры РФС, который провел большую и скрупулезную работу по установлению всех деталей нарушений. Надеюсь, наши решения станут важным уроком для всей футбольной общественности и особенно молодых футболистов и судей. РФС регулярно взаимодействует и обменивается информацией с букмекерскими компаниями, которые также самостоятельно отслеживают любую подозрительную активность», — сказал председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов.

«Максим Зобов решением комитета отстранен от футбольной деятельности на 5 лет. Судья не признал свою вину, хотя факт совершения им ставок у комиссии не вызывает сомнений. К Роману Данилову было применено более мягкое наказание, игрок на заседании полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном», — добавил Стукалов.

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