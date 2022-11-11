Уткин — Родниной: «Дайте клубам зарабатывать. Надо отменить Фан-Уйди и разрешить продажу/рекламу пива на стадионах»

"Ирина Роднина — женщина одновременно простая и легендарная при этом. Тут на нее кавалерийским наскоком бросился Быстряк (Владимир Быстров. — Sport24), который вообще считает, что женщинам нос куда не следует нужно не совать (недавно оправдывал домашнее насилие, например).

А Роднина сказала всего лишь, что не нужно государству поддерживать футбольные клубы, пусть сами зарабатывают, а поддерживать нужно малоимущих, инвалидов и детей.

Ирина Константиновна! Я с вами почти согласен. Не надо господдержки (во всяком случае пока), но вам по специальности как раз депутатской — вы разберитесь с госпомешкой. От слова «помеха». Дайте клубам зарабатывать. Правильно говорите-то. Полдня работы Государственной Думы, и даже меньше: надо отменить Фан-Уйди и разрешить продажу/рекламу пива на стадионах. 0 госденег. Что мешает? Лиха беда начало, там и заработки пойдут!" — написал Уткин в телеграм-канале.