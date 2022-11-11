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21:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Нижний Новгород» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Футбольный клуб «Нижний Новгород» победил грозненский «Ахмат» в домашнем матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ахмат
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Нижнем Новгороде закончилась победой хозяев поля со счетом 3:2. У победителей мячи забили Ярослав Михайлов (20-я минута), Тимур Сулейманов (52) и Дмитрий Рыбчинский (70). В составе гостей авторами голов стали Владимир Ильин (73) и Артем Тимофеев (86).

Благодаря этой победе нижегородцы набрали 19 очков и поднялись на 11-е место в турнирной таблице. «Ахмат» (26 очков) идет пятым. В следующем туре после зимнего перерыва грозненцы 4 марта примут «Оренбург», а «Нижний Новгород» в тот же день на выезде встретится с петербургским «Зенитом».

Нижний Новгород
3:2
Первый тайм: 1:0
Ахмат
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