«Урал» — «Факел»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ

Команды будут играть на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 мск. Главный арбитр матча — Павел Кукуян (Сочи).

Хозяева занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023. Команда Виктора Гончаренко набрала 18 очков после 16 проведённых матчей. «Факел» располагается на 13-й строчке — 13 очков. В прошлом туре екатеринбуржцы сыграли вничью с «Локомотивом» (2:2), а воронежцы поделили очки с «Краснодаром» (3:3). Серия «Факела» без побед в РПЛ насчитывает семь матчей.