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11:16 (мск), источник: Чемпионат.com

«Урал» — «Факел»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ

Сегодня, 12 ноября, состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Урал» и «Факел».

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 17, 12.11.2022, 12:00

Урал-Факел-

Команды будут играть на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 мск. Главный арбитр матча — Павел Кукуян (Сочи).

Стартовые составы команд:

«Урал»: Помазун, Бевеев, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Газинский, Егорычев, Сиссе, Бикфалви, Каштанов, Ранджелович.

«Факел»: Городовой, Брызгалов, Божин, Черов, Магаль, Морозов, Акбашев, Черняков, Мендель, Аппаев, Максимов.

Хозяева занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023. Команда Виктора Гончаренко набрала 18 очков после 16 проведённых матчей. «Факел» располагается на 13-й строчке — 13 очков. В прошлом туре екатеринбуржцы сыграли вничью с «Локомотивом» (2:2), а воронежцы поделили очки с «Краснодаром» (3:3). Серия «Факела» без побед в РПЛ насчитывает семь матчей.

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