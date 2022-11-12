«Крылья Советов» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ

Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Главный арбитр матча — Артём Любимов (Санкт-Петербург).

Самарцы занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023, набрав 20 очков после 16 проведённых матчей. «Ростов» располагается на третьей строчке — у команды Валерия Карпина 32 очка. В прошлом туре «Крылья» обыграли московское «Торпедо» (2:0), а «Ростов» оказался сильнее «Динамо» (2:1).