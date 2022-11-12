«Урал» одержал победу над «Факелом» в матче РПЛ

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Андрей Егорычев (31-я минута) и Эмерсон (59).

«Урал», набравший 21 очко, занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Факел» с 13 баллами располагается на 13-й строчке.