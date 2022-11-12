«Урал» одержал победу над «Факелом» в матче РПЛ
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Екатеринбургский «Урал» одержал победу над воронежским «Факелом» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.
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ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Екатеринбургский «Урал» одержал победу над воронежским «Факелом» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Андрей Егорычев (31-я минута) и Эмерсон (59).
«Урал», набравший 21 очко, занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Факел» с 13 баллами располагается на 13-й строчке.
В следующем туре после зимнего перерыва «Урал» на выезде сыграет с московским «Спартаком», а «Факел» примет «Химки».