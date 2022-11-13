Президент «Урала» Григорий Иванов назвал главный секрет преображения клуба

«У нас хорошая команда. Начали чемпионат неудачно, так бывает. Команда собралась и сейчас показывает хорошую игру. Всегда говорю: самое главное — покажем красивый футбол, и очки придут. Действительно, мы набираем очки, и это очень хорошо!



В чем секрет такого преображения? Хочу сказать одно: как только Виктор Михайлович приступил к работе в нашем клубе, он сразу сказал всей команде, что будем много работать и будет множество теорий. Это мне больше всего понравилось в словах Гончаренко. Команда много работает — это дает свои плоды.



Какие задачи на сезон? Никаких. Выигрывать каждый матч. Показывать красивую игру, чтобы болельщики, уходя, хотели возвращаться на стадион снова!» — сказал Иванов в беседе с корреспондентом Sport24 Зариной Халимхоновой.