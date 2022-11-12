Карпин заслуженно вызвал Пиняева в сборную, но Комличенко был круче! «Ростов» встретит зиму в топ-3

Оценки игры Сергея Пиняева в нынешнем сезоне — исключительно комплиментарные. Соответственно, включение самарской звездочки сначала в расширенный, а потом и в окончательный состав на ноябрьские матчи сборной России стало лишь относительным сюрпризом. Игорь Осинькин даже сказал, что в будущем 18-летний футболист может стать одним из лидеров национальной команды.

И Валерий Карпин, из-за дисквалификации наблюдавший за матчем в Самаре с трибуны, изучал кандидата в сборную со всех сторон. Свободного пространства Пиняеву не давали, вынуждая либо обыгрываться с партнерами накоротке, либо подавать в штрафную. Долгое время самым запоминающимся эпизодом с участием полузащитника стала его работа в прессинге на первых минутах, когда он на углу площади ворот отобрал мяч у другого сборника — Александра Сильянова.

Но если бы Пиняева можно было выключить из игры полностью, ни о какой сборной и говорить не приходилось бы. А ответ на вопрос, почему он все же в главной команде страны, Пиняев дал перед перерывом, когда бросил Амара Рахмановича в прорыв по левому флангу, а сам с центра поля примчался в штрафную под ответную передачу боснийца.

Дальше случилось назначение пенальти и его отмена после похода арбитра к монитору. Кирилл Щетинин все-таки успел сначала сыграть в мяч, но это все равно не отменяет высоких оценок действий Пиняева. Только глобально «Ростов» выглядел более цельной и уверенной в себе командой, которая показала, как выжимать максимум из выигранных перед чужой штрафной единоборств.

Это сработало и в случае с ударом Данила Глебова, который благодаря отскоку от газона превратил свою атаку в неразрешимую задачу для Богдана Овсянникова, и в атаке, приведшей к назначению пенальти. Причем во втором случае более значимым элементом стал даже не фол Фернандо Костанцы на Николае Комличенко, а та фаза, где Виктор Мелехин сохранил мяч, не испугавшись жесткого стыка.

То есть все решали детали, и донская команда выжала максимум из совсем не очевидных ситуаций. Даже попадание Дмитрия Полоза в перекладину — следствие решения нанести акробатический удар из положения, где большинство предпочтет либо зацепиться за мяч, либо попробовать сделать передачу в центр.

Гол «Крыльев» выглядел логичным — как и то, что именно Пиняев снова оказался в центре внимания. Его удар в касание Сергей Песьяков из дальнего угла вытащил, но на добивание первым успел Владислав Шитов. Самара получила возможность для интриги, но перелома в игре не случилось — в работу включилось грозное оружие в виде ростовских стандартов.

Исполняя их, Даниил Уткин находит голову Комличенко, как по заложенным в программу координатам. Причем форварду не пришлось бить самому: оставался вариант со скидкой на Максима Осипенко. Чем Комличенко и воспользовался.

Вот и запас прочности на концовку, по ходу которой — после очередного соло Пиняева и добивания Дениса Якубы — от нервотрепки гостей избавили Песьяков и подстраховавший его Мелехин.