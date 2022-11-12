«Локомотив» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ

Обслужит матч «Локомотив» — «Спартак» бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Ему будут помогать Константин Шаламберидзе и Денис Березнов. Резервный судья: Евгений Кукуляк. Арбитр VAR — Павел Шадыханов, AVAR — Антон Кобзев.