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18:38 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» обыграл «Торпедо» в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:0.

Торпедо
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» в гостях со счетом 2:0 обыграл московское «Торпедо» в матче 17-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на стадионе «Лужники».

В составе победителей голы забили Малком (70-я минута) и Клаудиньо (81).

В первом круге команды встречались в шестом туре РПЛ. В матче, прошедшем 21 августа в Санкт-Петербурге, победу также со счетом 2:0 одержал «Зенит».

Встреча стала 28-й в истории противостояния «Зенита» и «Торпедо» в чемпионатах России. В 14 матчах петербуржцы были сильнее, восемь раз была зафиксирована ничья, еще в шести случаях победу праздновала московская команда. Последнюю победу над «Зенитом» «Торпедо» одержало 25 апреля 2004 года в Москве со счетом 3:1.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 42 очками, «Торпедо» идет на последнем, 16-м месте, набрав 6 очков.

17-й тур РПЛ является заключительным перед зимней паузой.

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