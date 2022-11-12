«Зенит» обыграл «Торпедо» в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» в гостях со счетом 2:0 обыграл московское «Торпедо» в матче 17-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на стадионе «Лужники».

В первом круге команды встречались в шестом туре РПЛ. В матче, прошедшем 21 августа в Санкт-Петербурге, победу также со счетом 2:0 одержал «Зенит».

Встреча стала 28-й в истории противостояния «Зенита» и «Торпедо» в чемпионатах России. В 14 матчах петербуржцы были сильнее, восемь раз была зафиксирована ничья, еще в шести случаях победу праздновала московская команда. Последнюю победу над «Зенитом» «Торпедо» одержало 25 апреля 2004 года в Москве со счетом 3:1.