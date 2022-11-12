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19:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» больше часа мучился с аутсайдером РПЛ. Но все решила замена Семака

Бразильцы вытащили для чемпиона тяжелую игру в «Лужниках».

Торпедо
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Источник: ФК "Зенит"

«Зенит» победил «Торпедо» и уходит на перерыв зимним чемпионом

Дмитрий Чистяков попал в заявку «Зенита» после скандальной истории, случившейся из-за ошибок кандидата в сборную России в матче с «Ахматом». Естественно, в основе он не вышел, несмотря на потерю травмированного Родригао. У Сергея Семака в этих обстоятельствах не оставалось выбора в центре обороны, кроме пары Деян Ловрен — Нуралы Алип, если, конечно, не двигать с привычных позиций Дугласа Сантоса и Вильмара Барриоса. Хорват с казахстанцем и сыграли. Главным же сюрпризом в составе «Зенита» стал перевод в запас Клаудиньо.

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 17, 12.11.2022, 16:30

Торпедо0Зенит2

Чемпион и лидер РПЛ должен был быть разозлён поражением от «Ахмата», а значит, максимально мотивирован в игре с «Торпедо». Тем более болельщики сине-бело-голубых создали совершенно домашнюю атмосферу для своей команды в «Лужниках». Однако в первые полчаса складывалось впечатление, что зенитовцы думают об отпуске и хотят победить аутсайдера не напрягаясь. Команда Семака плохо двигала и возвращала мяч. Чёрно-белые успешно гасили скорость соперника — хозяева висели на ногах гостей и разрывали связи между игроками за счёт прессинга. Пять-шесть торпедовцев вступали в высокий коллективный отбор на чужой половине: это отличало сегодняшний матч от игры первого круга, когда «Зенит» почти не выпускал москвичей с их трети поля.

Смотря на происходившее на газоне «Лужников», трудно было поверить, что одна команда забила в нынешнем сезоне на 38 мячей больше, а вторая — пропустила на 21 гол больше. Семак поменял местами вингеров Малкома и Андрея Мостового, но это мало что изменило в игре. А центрфорварду, экс-торпедовцу Ивану Сергееву было даже сложно предъявить какие-то претензии, поскольку он не получал мяч в штрафной. И только в последние 10 минут перед перерывом подуставшие торпедовцы стали многое позволять «Зениту».

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Лучший момент петербуржцы имели на 41-й минуте, когда торпедовцы увлеклись и пропустили контратаку два в три. Так играть с огнём против «Зенита» очень опасно, тем более команде с подбором футболистов, как у «Торпедо». Но бывший зенитовец Егор Бабурин спас чёрно-белых от пропущенного мяча. Вот тут уже надо покритиковать Сергеева: выходивший один на один форвард отвратительно пробил. Счёт ударов в створ после первого тайма был лишь 1:0 в пользу фаворита.

В перерыве Андрей Талалаев сделал тройную замену, но вряд ли это решение связано с тем, что главный тренер «Торпедо» был категорически недоволен действиями команды. Хотя чёрно-белые имели проблемы с доставкой мяча до штрафной «Зенита». Скорее всего, Талалаеву просто требовались свежие ноги, чтобы «Торпедо» выдерживало интенсивность игры. Любопытная деталь: новый тренер продолжает использовать в разных ролях Игоря Смольникова — инсайдом в первом тайме и латералем во втором. Понятно, что Смольникову удобнее играть в линии защиты по всему флангу, но в «Зените» у него тоже был опыт игры полузащитником, например, при Андре Виллаш-Боаше в Лиге чемпионов.

План Талалаева по разрушению игры чемпиона продолжал работать. И поскольку у «Зенита» вообще ничего не получалось в атаке, Семак тоже отреагировал заменами — выздоровевший Матео Кассьерра и Клаудиньо вышли вместо заблудившихся в чёрно-белом лесу Мостового и Сергеева. Бразилец быстро напомнил, что он топ для чемпионата России! Сначала Клаудиньо опасно пробил, а потом разыграл «двоечку» с Малкомом. Индивидуального мастерства двух легионеров хватило, чтобы превратить простую, в общем-то, комбинацию в гол.

Зенитовский гол раскрыл игру, и ещё через 10 минут Клаудиньо забил сам. Семак произвёл вроде бы странную замену, разменяв автора гола Малкома на Густаво Мантуана, тем не менее и этот тренерский ход сработал. Именно Мантуан ассистировал Клаудиньо, да и Кассьерра поучаствовал в голевой атаке.

«Торпедо» по игре имело шансы на ничью, но Клаудиньо сделал разницу. Можно позавидовать любому тренеру, у которого на замену выходит игрок такого уровня.

Торпедо
0:2
Первый тайм: 0:0
Зенит
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