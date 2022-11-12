«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу

В составе победителей голы забили Квинси Промес (21-я минута, с пенальти), Данил Пруцев (28), у «Локомотива» отличился Вилсон Изидор (87).

Пруцев забил дебютный гол за «Спартак», полузащитник перешел в клуб в январе, в составе команды он стал обладателем Кубка России в сезоне-2021/22.

Команды в текущем сезоне встречались 10 сентября, «Спартак» на своем поле одержал победу со счетом 1:0.

Матч пропустил полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов. В пресс-службе красно-белых заявили, что футболист почувствовал дискомфорт перед игрой, поэтому тренерский штаб принял решение не включать его в состав.

Спартаковцы провели матч в специальной форме, на которой шрифтом Брайля была нанесена фраза «Здесь каждый важен». Пресс-служба команды сообщила, что после встречи футболки будут переданы в благотворительный фонд.

Подопечные Гильермо Абаскаля не проигрывает во всех турнирах на протяжении 11 матчей, красно-белые одержали 9 побед и дважды сыграли вничью. Последнее поражение «Спартак» потерпел 11 сентября в гостевой игре РПЛ против «Ростова» со счетом 2:4. «Локомотив» не может победить на протяжении четырех игр, железнодорожники потерпели три поражения и один раз сыграли вничью.