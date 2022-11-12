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12 ноября, источник: Чемпионат.com

«Спартак» выдал изумительный тайм в дерби. Но дальше с ним случилось что-то необъяснимое

Какой же «Спартак» настоящий?

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«Спартак» выиграл дерби у «Локомотива» и завершил первую часть сезона на втором месте. Отставание от «Зенита» — шесть очков. Красно-белые остаются в гонке за золото.

От Гильермо Абаскаля стоило ждать перестановок в составе после того, как тренер покритиковал игру «Спартака» в Сочи. И сегодня дерби начали на скамейке запасных Павел Маслов и неприкасаемый, казалось бы, при испанце Александр Соболев. К слову, по данным InStat, центрфорвард красно-белых перед этим туром находился на первом месте среди всех игроков РПЛ по потерям мяча на свой половине поля и на втором по общему количеству потерь. Может, эта статистика тоже как-то влияет на Абаскаля? Хотя намного важнее, что Соболев в лидерах чемпионата по системе «гол+пас» (7+7).

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Первые минуты в исполнении «Спартака» — ураган! Главный конкурент Соболева мог забить очень быстрый гол: Шамар Николсон после тонкой передачи левого защитника Даниила Хлусевича развернул Дмитрия Баринова и пробил в перекладину. Вскоре после этого Антон Зиньковский сместился с правого фланга в центр, пофинтил и нанёс удар из-под Баринова — опять в перекладину! «Локомотиву» невероятно везло в дебюте матча.

Возглавляющий сейчас «Локо» Андрей Фёдоров не стал отказываться от 3−5−2, возможно, потому что хотел максимально закрыть центр против спартаковской схемы с ромбом в средней линии. Однако Абаскаль как будто готовился к такому решению коллеги и сделал акцент на фланги, сделав ставку на гибкие 4−3−3.

Быстрые многоходовые розыгрыши удавались в том числе за счёт включений во фланговые комбинации центрхавов Данила Пруцева и Романа Зобнина. В конце концов, поняв, что план не работает, Фёдоров ещё до перерыва перешёл на четыре защитника. Железнодорожники до счёта 0:2 даже пробить по воротам Александра Селихова никак не могли.

Первый гол «Спартака» сделал гениальным пасом Пруцев. Баринов не успел ни к мячу, ни за Промесом, а Даниил Худяков сфолил. Странно, что судья Владимир Москалёв сразу не разглядел нарушения, а поставил пенальти только после просмотра повтора. Сам же голландец реализовал 11-метровый классным ударом в угол.

Второй мяч Пруцев забил уже сам, пробив в касание. Это первый гол молодого полузащитника за «Спартак» и вообще в РПЛ. У красно-белых получилась очень красивая, классическая спартаковская комбинация. Промес принял мяч на фланге, Хлусевич нашёл необычным пасом Николсона, а ямаец ассистировал Пруцеву. 2:0 к перерыву в пользу команды Абаскаля — по делу.

В перерыве тренер «Локомотива» мог поменять кого угодно, а выбрал нападающих — Марко Раконьяц и Франсуа Камано уступили место на поле Гирано Керку и Вильсону Изидору. Черногорец выиграл всего два единоборства из девяти, а гвинеец — ноль из пяти. На двоих допустили 15 потерь владения.

Впрочем, все эти перестановки не имели бы никакого значения, если бы в дебюте второго тайма Николсон не загубил кошмарным ударом чистый выход один на один после выноса от Селихова. Железнодорожники благодаря расхлябанности ямайца остались в игре, понеслись в атаку, и… теперь уже «Спартак» спасла штанга. Был ли пенальти за руку Даниила Денисова? Спорный эпизод, но всё же мяч срикошетил в руку, находившуюся в естественном положении.

Наконец-то пошёл огненный футбол — таким и должно быть дерби! Хозяева смело атаковали, Станислав Магкеев бодался с Промесом, Абаскаль спешно поднимал со скамейки Соболева.

«Локомотив», несомненно, прибавил, вот только и в игре «Спартака» что-то сломалось, возможно, гости слишком рано поверили, что результат сделан. Красно-белым не хватало мяча. Без него получалось намного хуже, чем с ним.

«Локомотив» наиграл на гол. Если в первом тайме железнодорожники лишь раз пробили в створ, то во втором нанесли пять ударов в створ, а всего — 10. К сожалению для Фёдорова и его команды, забили этот мяч хозяева слишком поздно. Хотя получилось красиво. Красно-зелёные нарисовали треугольник в центре поля, после чего Баринов потребовал оставить себе мяч и вырезал голевую передачу на Изидора. Француз опередил Никиту Чернова.

Очень тяжёлая, нервная победа «Спартака». А ведь могла быть простой.

Локомотив
1:2
Первый тайм: 0:2
Спартак
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