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10:52 (мск), источник: Sports.Ru

Абаскаль вернул «Спартак» в игру. Кто бы мог подумать после 0:4 от «Зенита»?

Колонка Чернявского.

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«Спартак» завоевал первый с 2003 года Кубок России
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Давайте честно: «Спартак» при Паоло Ваноли пусть и выиграл Кубок России, но совсем не впечатлял. Я так и не понял, что это был за тренер, какие принес идеи и что вообще сделал в «Спартаке» (Артем Ребров рассказывал, что оставил кучу мелких деталей — например, создал мотивирующее граффити в раздевалке).

Вряд ли многие из вас знали фамилию Абаскаля до того, как «Спартак» объявил его главным тренером. 33-летний испанец, которого не оставили в «Базеле» и отправляли тренировать дубль. Разве хорошим тренером можно так распоряжаться? Нет, конечно. Значит, тренер он так себе. Согласитесь, в июне мы все думали примерно так.

Плюс история Абаскаля — закончил карьеру потому, что не хотел играть в «Севилье» в футбол, который отличался от школы «Барселоны». Сразу всплывали образы то Аленичева, то Кононова и их обещания об атакующем футболе Бескова.

Через пару дней после назначения Абаскаля мы общались с Артемом Ребровым по поводу поста в блоге, а я ненавязчиво спросил: «Ну как новый коуч?» Ожидал дежурный ответ в духе «Да пока все нормально, времени еще мало прошло, посмотрим». Но внезапно Артем дал фактуру: «Очень напоминает Тедеско. Такой же четкий и знает, чего хочет».

Так вдруг появилось чувство, что скепсис лучше отбросить. И дождаться сезона.

Конечно, сложно придумать старт сезона хуже, чем против нынешнего «Зенита». И те звонкие 0:4 до сих пор мне слышатся эхом. «Спартак» был настолько слабее, что в магию Абаскаля верить совсем перехотелось. Я сидел на «Газпром-Арене», смотрел на бегающего туда-сюда испанца и думал, что к нам приехал очередной шарлатан.

Правда, Вадим Лукомский настаивал, что все не так плохо: «Абаскаль попытался сыграть полностью в свой футбол вообще без оглядки на “Зенит” — ромб, попытки коротко разыгрывать и высоко давить. Идею у “Спартака” вижу — просто не вижу, как она могла сработать против “Зенита”.

Глобально все действительно оказалось так. Если открыть таблицу на сегодняшний день, то мы увидим, что «Спартак» набрал почти 100% очков с командами ниже 6-го места (ничья с «Сочи») и не обыграл ни одну из команд выше 6-го. У Абаскаля есть работающие механизмы против средних и слабых команд, он их использует вообще без сбоев. С топами все идет сложнее, но почему-то кажется, что тут просто вопрос времени — система заработает и против них.

Источник: РИА "Новости"

Но это если уж быть совсем максималистами, а на деле Абаскаль натурально вернул «Спартак» в игру — туда, где он отсутствовал со времен Карреры. Да, было еще второе место при Тедеско, но сравнивать его прагматичный «Спартак и несущийся с ревом “Спартак” Абаскаля как-то вообще странно.

Испанец поставил на прессинг и молодость — и не прогадал. Тренировки Абаскаля заточены под интенсивность. И они точно эффективно работают, учитывая, что «Спартак» не выдохся к 17-му туру и бросился на «Локомотив» так, будто скучал по футболу весь зимний перерыв.

Да, в матчах с топами мы иногда видим не такую бойкую команду, но во всех других на поле выходит тот «Спартак», который ждут даже самые требовательные болельщики. С бешеным Промесом, элегантным Соболевым, универсальным Литвиновым, техничным и умным Пруцевым, железными Хлусевичем и Денисовым, очнувшимся Зобниным, легким и подвижным Зиньковским, непробиваемым Селиховым — все они реально расцвели при Абаскале.

И есть ощущение, что это не предел.

Глеб Чернявский

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