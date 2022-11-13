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00:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Для меня это непонятно». Почему лучший форвард России оказался на скамейке

Абаскаль объяснил, что случилось с Соболевым.

Локомотив
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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«Спартак» ожидаемо победил в дерби «Локомотив», но в этом матче случилось то, что наверняка удивило многих болельщиков красно-белых. В основу впервые с 1-го тура РПЛ (если оставить за скобками пропуск одной игры из-за дисквалификации) не попал Александр Соболев. Один из самых результативных игроков чемпионата по системе «гол+пас», забивший семь мячей и отдавший семь голевых передач, вышел только на замену на 56-й минуте, когда команда Гильермо Абаскаля стремилась удержать победный счёт 2:0.

После матча решением Абаскаля возмутился даже бывший владелец «Спартака» Леонид Федун: «Соболев сидит в запасе “Спартака” — для меня это непонятно».

Ещё по ходу дерби появилась информация, что испанский тренер недоволен работой нападающего на последних тренировках. Перед матчем с «Локомотивом» Абаскаль в эфире «Матч Премьер» так прокомментировал отсутствие центрфорварда сборной России в стартовом составе:

«У нас в команде высокая конкуренция. Всё зависит от того, как футболисты показывают себя в матчах и на тренировках. Мы смотрим, насколько они готовы помочь команде в конкретном матче. Если ты не можешь показать свой максимум, то другие футболисты получают шанс проявить себя. Считаю, что такая конкуренция идёт на пользу команде».

На пресс-конференции испанец повторил сказанное, хотя и сделал комплимент Соболеву за игру с «Локомотивом»:

«У нас в команде три нападающих, есть конкуренция. Шамар провёл хороший матч. Иногда кто-то заслуживает место в стартовом составе, иногда нет. Соболев помогал команде, цеплялся за мяч, помогал выходить из обороны в атаку. Сейчас не знаю, кто будет играть в старте в следующем матче. Будем смотреть, наблюдать».

Источник: РИА "Новости"

По сути, Абаскаль подтвердил информацию о том, что Соболев выглядел на тренировках хуже конкурентов за место в основе. Но вообще это непривычная история для испанца, когда он открыто критикует кого-то из своих игроков. Кстати, в предыдущем туре в Сочи главный тренер «Спартака» заменил Соболева уже на 58-й минуте при счёте 1:1: до этого ни разу не снимал центрфорварда с игры так рано.

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С «Локомотивом» за 38 минут на поле Соболев ни разу не пробил по воротам, но сделал потенциально голевую передачу под удар Квинси Промесу. Кроме того, действительно хорошо боролся за мяч: вступил в 21 единоборство, выиграл 11 из них. Только у одного спартаковца было больше единоборств в дерби — Антона Зиньковского (25). Что может не нравиться Абаскалю в статистике Александра по сезону, так это лидерство с отрывом в РПЛ по количеству потерь мяча на своей половине поля — 40. У Давида Караева из «Торпедо» 34 потери, у остальных не больше 30.

Сам Соболев в интервью для «Чемпионата» рассказывал, о чём задумывался, когда не попадал в основу при Паоло Ваноли:

«Просто работал. У меня бывало такое и при Тедеско, и при Витории. При Ваноли играл Шамар, он забивал — это конкуренция. Сейчас я основной, но если два матча сыграю плохо, будут вопросы. Абаскаль мне доверяет, и мне хочется это оправдывать. Я понимаю, что если сыграю плохо, то сяду на замену, потому что Шамар — хороший форвард, который готов забрать у меня это место. Сейчас он забивает, так что точно будет готов. Он мотивирует меня, а я мотивирую его».

И действительно, вчера Соболев сел в запас, а Николсон занял его место. Но сейчас это случилось совсем уж неожиданно.

Только что Александра осыпали комплиментами, сравнивали с Эрлингом Холандом, и вдруг — скамейка.

Болельщикам «Спартака» остаётся надеяться, что Абаскаль своими словами только замотивирует Александра. Тем более они так быстро нашли общий язык и Соболев мощно прогрессировал при Абаскале.

Локомотив
1:2
Первый тайм: 0:2
Спартак
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