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09:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Дзюба возглавил рейтинг свободных агентов по оценочной стоимости

Российский нападающий Артём Дзюба занял первое место в списке свободных агентов по оценочной стоимости, сообщает Transfermarkt.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Оценочная стоимость российского футболиста составляет € 4 млн. Второе место в списке делят португальский защитник Эдгар Йе и португальский нападающий Фабио Мартинс. Их стоимость оценивается в € 3,5 млн.

Четвёртое место занимает колумбийский полузащитник Сантьяго Ариас, чья стоимость оценивается в € 3 млн. Замкнул первую пятёрку марокканский полузащитник Закария Лабьяд (€ 2,5 млн).

Напомним, ранее Дзюба покинул турецкий «Адана Демирспор», разорвав контрактное соглашение с клубом 3 ноября. В составе «Адана Демирспор» россиянин сыграл пять матчей, в которых забил один гол.

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