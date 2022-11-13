Дзюба возглавил рейтинг свободных агентов по оценочной стоимости

Оценочная стоимость российского футболиста составляет € 4 млн. Второе место в списке делят португальский защитник Эдгар Йе и португальский нападающий Фабио Мартинс. Их стоимость оценивается в € 3,5 млн.

Напомним, ранее Дзюба покинул турецкий «Адана Демирспор», разорвав контрактное соглашение с клубом 3 ноября. В составе «Адана Демирспор» россиянин сыграл пять матчей, в которых забил один гол.