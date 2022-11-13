«Это ужас, что сделали с клубом». Дмитрий Булыкин — о «Локомотиве»

«Было интересное дерби. “Спартак” был посвежее и побыстрее. “Локомотив” не реализовал моменты, выход один на один, поэтому “Спартак” мог поплатиться, но выиграл. “Локомотив” забил в концовке и добавил нервозности.



Сможет ли “Локо” исправить ситуацию во втором круге? Это ужас, что сделали с клубом. Явно не на своём месте по футболистам. Мог быть как минимум в пятёрке. “Спартак” показал, что выглядит лучше по скорости и желанию», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.