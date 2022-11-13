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13:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Оренбург» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ

Сегодня, 13 ноября, на стадионе «Газовик» в Оренбурге пройдёт матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 17, 13.11.2022, 14:00

Оренбург5Краснодар1

Сыграют местный «Оренбург» и «Краснодар». Стартовый свисток Кирилла Левникова прозвучит в 14:00 мск.

Составы команд:

«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Гойкович, Печенин, Эктов, Аюпов, Марин, Вера, Флорентин, Мансилья, Сычевой.

Запасные: Гошев, Полуяхтов, Павловец, Стаматов, Капленко, Титков, Оганесян, Ковалёв, Башич, Воробьёв, Гурциев, Акоста.

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Ахметов, Сперцян, Кривцов, Кевин Пина, Манелов.

Запасные: Агкацев, Петров, Бородин, Пивоваров, Литвинов, Якимов, Матцукатов, Апеков.

Обслужит матч «Оренбург» — «Краснодар» бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Помогать ему будут Кирилл Большаков и Дмитрий Жвакин. Резервный судья — Антон Фролов. Арбитр VAR — Алексей Сухой, AVAR — Игорь Демешко.

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