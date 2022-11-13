«Оренбург» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ

Сыграют местный «Оренбург» и «Краснодар». Стартовый свисток Кирилла Левникова прозвучит в 14:00 мск.

Обслужит матч «Оренбург» — «Краснодар» бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Помогать ему будут Кирилл Большаков и Дмитрий Жвакин. Резервный судья — Антон Фролов. Арбитр VAR — Алексей Сухой, AVAR — Игорь Демешко.