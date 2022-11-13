Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Майнц
Айнтрахт Ф
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брайтон
Астон Вилла
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брест
Труа
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лилль
Анже
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монпелье
Реймс
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Нант
Аяччо
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Рома
Торино
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монца
Салернитана
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Верона
Специя
11
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Алания
Родина
03
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Химки
Сочи
02
Футбол. Зарубежный
19:05
Страсбур
Лорьян
Футбол. Зарубежный
19:30
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Фрайбург
Унион Б
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
20:00
Милан
Фиорентина
Футбол. Первый дивизион
16:00
Арсенал
Краснодар-2
31
Футбол. Первый дивизион
16:00
Кубань
Нефтехимик
01
Футбол. Первый дивизион
16:00
Рубин
Енисей
00
Футбол. Первый дивизион
16:00
Шинник
Акрон
10
Футбол. Зарубежный
15:00
ПСЖ
Осер
50
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волгарь
Балтика
12
Футбол. Зарубежный
14:30
Аталанта
Интер
23
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
Краснодар
51
Футбол. Зарубежный
22:45
Монако
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Лацио
Футбол. Первый дивизион
11:00
СКА-Хабаровск
КАМАЗ
31
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
14:00
Оренбург
Краснодар
51
12.11
Локомотив
Спартак
12
12.11
Торпедо
Зенит
02
12.11
Крылья Советов
Ростов
13
12.11
Урал
Факел
20
11.11
Нижний Новгород
Ахмат
32
6.11
Ростов
Динамо
21
6.11
Торпедо
Крылья Советов
02
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Глушаков не попал в заявку «Химок» на матч с «Сочи»

Сегодня, 13 ноября, состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором подмосковные «Химки» примут «Сочи».

Химки
СочиПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 17, 13.11.2022, 16:30

Химки0Сочи2

Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

«Химки»: Лантратов, Волков, Чежия, Идову, Боженов, Гулиев, Казанцев, Магомедов, Зуев, Руденко, Долгов. Запасные: Гудиев, Митрюшкин, Филин, Данилкин, Чёрный, Никитин, Главчич, Гбане, Мирзов, Дулаев, Садыгов.

«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Миладинович, Терехов, Заика, Дркушич, Макарчук, Юсупов, Бурмистров, Жоаозиньо, Мелкадзе. Запасные: Адамов, Джанаев, Мещанинов, Юрганов, Ушатов, Шипунов, Кравцов, Мартовой, Джорджевич, Сарвели.

«Химки» после 16 матчей имеют в активе 12 баллов и занимают 15-ю позицию в турнирной таблице. В случае победы команда Спартака Гогниева обойдёт «Локомотив» (13). «Сочи» (22) — на девятой строчке.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Фанаты Гарри Поттера уничтожили стадион из-за игры в квиддич
«Я столько раз побеждал россиян». Усик забыл о поражениях от наших боксеров
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь