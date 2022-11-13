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16:09 (мск), источник: Газета.Ру

Сычевой забил за «Оренбург» 14-й гол в РПЛ и сравнялся с Промесом в списке лучших снайперов

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой оформил хет-трик в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» и догнал нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса в списке лучших снайперов лиги.

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Источник: Газета.Ру

На счету форварда теперь 14 мячей в матчах сезона-2022/23 чемпионата России. 26-летний футболист в нынешнем сезоне провел за «Оренбург» 15 игр в Премьер-лиге.

На днях Сычевой продлил контракт с клубом. Новый трудовой договор россиянина с командой заключен до конца сезона-2023/24. Предыдущее соглашение Сычевого с «Оренбургом» истекало в июне 2023-го года.

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