Сычевой забил за «Оренбург» 14-й гол в РПЛ и сравнялся с Промесом в списке лучших снайперов

Футбол, Премьер-лига, Тур 1713.11.2022, 14:00 (МСК UTC+3)Газовик
|Марцел Личка
|Александр Сторожук
|Владимир Сычевой(Александр Эктов)
|2′
|Алексей Ионов(Эдуард Сперцян)
|43′
|Лукас Вера(Джимми Марин)
|22′
|Владимир Сычевой(Джимми Марин)
|29′
|Джимми Марин(Брайан Мансилья)
|51′
|Владимир Сычевой(Ренато Гойкович)
|58′
|3
|Михаил Сиваков
|39
|Матвей Сафонов
|15
|Ренато Гойкович
|6
|Кристиан Рамирес
|25
|Кирилл Печенин
|80
|Егор Сорокин
77′
|5
|Тимур Аюпов
72′
|7
|Ильзат Ахметов
47′
|23
|Лукас Вера
|10
|Эдуард Сперцян
56′
|77
|Владимир Сычевой
|11
|Алексей Ионов
|90
|Алексей Кеняйкин
45′
|16
|Кевин Ленини
|1
|Евгений Гошев
|69
|Ираклий Манелов
45+5′46′
|19
|Александр Эктов
84′
|98
|Сергей Петров
71′
|7
|Степан Оганесян
|31
|Фернанду да Силва Кайо
9′12′
|80
|Джимми Марин
88′
|84
|Вячеслав Литвинов
|38
|Николай Титков
|88
|Никита Кривцов
28′
|21
|Габриэль Флорентин
84′
|23
|Вячеслав Якимов
|17
|Юрий Ковалев
|82
|Сергей Волков
15′46′
|9
|Брайан Мансилья
84′
|92
|Руслан Апеков
|55
|Кирилл Капленко
|1
|Желтые карточки
|7
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|19
|Удары (всего)
|7
|9
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|17
|5
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Кирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
|Боковой судья
|Кирилл Большаков(Россия, Санкт-Петербург)
|ВАР
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Ассистент ВАР
|Игорь Демешко(Россия, Химки)