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16:12 (мск), источник: Lenta.Ru

«Оренбург» разгромил «Краснодар» в матче РПЛ

«Оренбург» разгромил «Краснодар» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Оренбург
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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Оренбурге и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. Хет-триком отметился нападающий Владимир Сычевой. По одному забитому мячу в составе победителей на счету полузащитников Лукаса Вера и Химми Марина. Единственный гол «Краснодара» в активе хавбека Алексея Ионова.

Победа позволила «Оренбургу» подняться на седьмое место в турнирной таблице чемпионата. Команда имеет в активе 25 очков. «Краснодар» со столькими же очками, наоборот, опустился на одну строку и теперь располагается на восьмой позиции.

12 ноября «Спартак» обыграл «Локомотив» в московском дерби РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. Одержать победу «Спартаку» помогли полузащитник Квинси Промес, реализовавший пенальти, и хавбек Данил Пруцев, поразивший ворота соперников на 29-й минуте. В составе «Локомотива» отметился форвард Вильсон Изидор.

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