«Оренбург» разгромил «Краснодар» в матче РПЛ

Встреча прошла в Оренбурге и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. Хет-триком отметился нападающий Владимир Сычевой. По одному забитому мячу в составе победителей на счету полузащитников Лукаса Вера и Химми Марина. Единственный гол «Краснодара» в активе хавбека Алексея Ионова.

Победа позволила «Оренбургу» подняться на седьмое место в турнирной таблице чемпионата. Команда имеет в активе 25 очков. «Краснодар» со столькими же очками, наоборот, опустился на одну строку и теперь располагается на восьмой позиции.